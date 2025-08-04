Giao lưu thể thao giữa hai miền Nam-Bắc

Thể thao là kênh ngoại giao quan trọng giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Từ ngày 5-12/9 sắp tới, Giải vô địch bắn cung thế giới năm 2025 sẽ được tổ chức tại thành phố Gwangju (Hàn Quốc) với sự tham gia của nhiều cung thủ hàng đầu thế giới. Trong đó, đội tuyển bắn cung của Bắc Triều Tiên cũng được mời tham dự sự kiện này. Nếu Bình Nhưỡng tham gia giải thể thao trên, nước này có thể khẳng định hình ảnh quốc gia bình thường và duy trì vị thế trong các sự kiện thể thao quốc tế, phù hợp với chiến lược “cường quốc thể thao” của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.





Miền Bắc trước đây từng sẵn sàng tham gia các giải đấu thể thao quốc tế tại miền Nam, nếu thấy đó là cơ hội để điều chỉnh hoặc cải thiện quan hệ liên Triều. Cụ thể, Bình Nhưỡng vào năm 2002 đã cử đoàn vận động viên và đội cổ vũ quy mô lớn đến tham dự Đại hội thể thao châu Á tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Vào năm 2014, nước này còn tiếp tục tham gia Á vận hội Incheon của miền Nam, hoàn thành toàn bộ lịch thi đấu và cử cả quan chức cấp cao tới dự lễ bế mạc, mở ra cơ hội đối thoại liên Triều.





Trong thể thao liên Triều, hai bên cũng đã cùng nhau cổ vũ trên khán đài tại Á vận hội Bắc Kinh năm 1990; lập được đội tuyển chung tham dự Giải vô địch bóng bàn thế giới ở thành phố Chiba (Nhật Bản) vào năm 1991; cùng tiến vào lễ khai mạc và bế mạc của các giải đấu lớn như Olympic Sydney 2000, Thế vận hội Athens 2004, Đại hội thể thao châu Á mùa đông 2007 ở thành phố Trường Xuân (Trung Quốc), cũng như Olympic mùa đông PyeongChang 2018.





Dù trải qua nhiều giai đoạn căng thẳng chính trị trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, hai miền vẫn giữ được nét đồng nhất của một dân tộc thông qua những hoạt động giao lưu thể thao sôi nổi. Vì vậy, thể thao tiếp tục được kỳ vọng sẽ mở ra bước đột phá cho mối quan hệ đang bế tắc giữa hai miền Nam-Bắc.



