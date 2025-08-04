Nhà sản xuất RyuD đưa mô hình đào tạo thần tượng K-Pop chinh phục thị trường Việt Nam

ⓒ Hi-Hat

Chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn quy mô lớn “Tân binh toàn năng - Show It All” do tập đoàn truyền thông hàng đầu Việt Nam Yeah1 sản xuất đã khép lại thành công rực rỡ. Chương trình do biên đạo kiêm nhà sản xuất người Hàn Quốc RyuD tham gia với vai trò huấn luyện viên chủ chốt, phụ trách toàn diện việc xây dựng vũ đạo, chỉ đạo trình diễn sân khấu và đào tạo thí sinh.





Với mục tiêu tìm kiếm và đào tạo ra nhóm nhạc nam thế hệ mới, chương trình đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn trong ngành âm nhạc và truyền hình tại Việt Nam.





Ở mùa phát sóng năm nay, RyuD đã vận dụng hệ thống đào tạo thần tượng kiểu Hàn Quốc, vừa khai thác được cá tính riêng của từng thí sinh, vừa nâng cao tinh thần làm việc nhóm và chất lượng biểu diễn, qua đó nhận được phản hồi tích cực từ cả ê-kíp sản xuất và người hâm mộ tại Việt Nam.





Đặc biệt, màn trình diễn do RyuD dàn dựng trong đêm chung kết đã tạo cơn sốt trên nền tảng YouTube và các nền tảng mạng xã hội lớn tại Việt Nam ngay sau khi phát sóng, góp phần thúc đẩy lượt xem toàn chương trình tăng mạnh. Truyền thông Việt Nam cũng đánh giá cao sự góp mặt của RyuD, xem đây là “một minh chứng cho khả năng dàn dựng mang phong cách K-pop và năng lực sản xuất mang tầm quốc tế.”





Bên cạnh các hoạt động tại Việt Nam, RyuD hiện cũng đang tích cực phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc với vai trò nhà sản xuất. Anh trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc và biểu diễn cho nhóm nhạc nữ tân binh ifeye, thể hiện năng lực của một nhà sản xuất đa năng khi đảm nhận toàn bộ từ khâu lên ý tưởng đến triển khai sân khấu.





Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, RyuD bày tỏ rằng trải nghiệm với chương trình “Tân binh toàn năng - Show It All” tại Việt Nam đã giúp anh tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong việc kết nối và sáng tạo sân khấu ở quy mô toàn cầu. Anh cho biết sẽ tập trung nhiều hơn vào việc phát triển những sản phẩm âm nhạc và trình diễn mang chiều sâu, dưới vai trò của một nhà sản xuất.





Theo đánh giá từ giới chuyên môn, những hoạt động gần đây của RyuD được kỳ vọng sẽ mở ra nhu cầu ngày càng lớn đối với mô hình huấn luyện và dàn dựng theo phong cách K-pop tại thị trường Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.