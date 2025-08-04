Phim hợp tác Hàn-Việt “Mang mẹ đi bỏ” lập kỷ lục phòng vé tại Việt Nam

ⓒ J1 INTERNATIONAL COMPANY

Bộ phim hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam “Mang mẹ đi bỏ” (tựa tiếng Hàn: 엄마를 버리러 갑니다) của tập đoàn sản xuất nội dung truyền thông tổng hợp Wysiwyg Studios (Hàn Quốc) đã tạo nên cơn sốt phòng vé ngay sau khi khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 1/8 vừa qua, nhanh chóng trở thành một hiện tượng điện ảnh với hơn 1 triệu lượt người xem chỉ trong vòng một tuần công chiếu. Bộ phim đồng thời cũng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại quốc gia này.





Nhà phân phối CJ cho biết bộ phim đã thu hút hơn 800.000 lượt người xem vào cuối tuần, trở thành phim Việt Nam có doanh thu mở màn cao nhất trong năm nay.





“Mang mẹ đi bỏ” là tác phẩm kết hợp giữa kỹ thuật sản xuất của phía ê-kíp Hàn Quốc và câu chuyện sâu sắc mang đậm nét văn hóa Việt Nam, không chỉ ghi dấu ấn bằng chất lượng sản xuất chỉn chu mà còn chạm đến cảm xúc của khán giả qua câu chuyện cảm động về tình mẫu tử và sự hòa giải giữa các thế hệ. Phim kể về nhân vật Hoan (do diễn viên Tuấn Trần thủ vai), một người thợ cắt tóc nghèo tại Việt Nam đang chăm sóc mẹ già mắc bệnh mất trí nhớ (do nghệ sĩ Hồng Đào thủ vai). Khi sức khỏe của mình ngày càng yếu đi, Hoan quyết định liên hệ với người anh trai đang sống ở Hàn Quốc để nhờ giúp đỡ. Câu chuyện từ đó mở ra hàng loạt tình huống xúc động và kịch tính, phản ánh những vấn đề xã hội mang tính phổ quát.