Tiến sĩ Lee Kye-sun và hành trình 15 năm giảng dạy tại Việt Nam

Trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng sâu rộng, nhiều giáo sư, chuyên gia Hàn Quốc đã chọn Việt Nam làm nơi giảng dạy và nghiên cứu. Một trong những người tiên phong trong số đó chính là Tiến sĩ Lee Kye-sun, Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Đại học Thăng Long (Hà Nội), người đồng hành, kiến tạo và phát triển ngành Ngôn ngữ Hàn tại đây suốt hơn một thập kỷ.





Đặt chân đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2004, cô Lee đã lấy bằng Tiến sĩ Xã hội học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội sau 5 năm học tập. Sau đó, cô lựa chọn Đại học Thăng Long làm “bến đỗ” lâu dài trong sự nghiệp giảng dạy và nhận lời đảm nhiệm vị trí Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc tại đây từ năm 2016, trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giữ trọng trách trưởng bộ môn tại một trường đại học Việt Nam. Với sự dẫn dắt của cô Lee, ngành Ngôn ngữ Hàn tại Thăng Long được phát triển theo hướng thực tiễn cao, giúp sinh viên mở rộng triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.





Quý thính giả hãy cùng Khuê gặp gỡ Tiến sĩ Lee Kye-sun để lắng nghe những chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình giáo dục và sự gắn bó của cô với đất nước hình chữ S.