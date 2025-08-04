Buổi biểu diễn của The Boyz tại Seoul bị đe dọa đánh bom

ⓒ One Hundred Label

Chiều ngày 10/8 vừa qua, buổi biểu diễn nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới “THE BLAZE” của nhóm nhạc nam The Boyz tại Seoul đã bất ngờ bị gián đoạn sau khi xuất hiện thông tin về một mối đe dọa đánh bom.





Theo kế hoạch, buổi biểu diễn trên sẽ được bắt đầu lúc 4 giờ chiều (giờ Hàn Quốc). Tuy nhiên, do nhận được khai báo về việc có chất nổ được đặt trong nhà thi đấu thể dục dụng cụ Olympic (KSPO Dome) - nơi diễn ra buổi diễn, lực lượng cảnh sát đã khẩn trương triển khai công tác rà soát hiện trường, sơ tán khán giả dẫn đến chương trình không thể diễn ra đúng giờ.





Sau khoảng hai giờ kiểm tra toàn bộ địa điểm với sự tham gia của đội tuần tra cơ động và đội đặc nhiệm, cảnh sát xác nhận không phát hiện chất nổ và không có thương vong. Buổi diễn được bắt đầu trở lại vào lúc 6 giờ chiều. Trên sân khấu, The Boyz gửi lời tri ân tới khán giả bằng loạt tiết mục sôi động, trong đó có ca khúc chủ đề “Stylish” nằm trong album mini thứ 10 “a;effect” mới phát hành hồi tháng 7 vừa qua.





Kết thúc đêm diễn, các thành viên cho biết dù ban đầu lo lắng nhưng họ đã được tiếp thêm sức mạnh khi đứng trước The B (tên fandom của The Boyz) và cảm ơn người hâm mộ vì đã nhiệt tình đón nhận đêm diễn.





“THE BLAZE” là chuyến lưu diễn thế giới lần thứ tư của The Boyz. Nhóm đã khởi động chuyến lưu diễn mới này bằng ba đêm diễn tại nhà thi đấu KSPO Dome (Seoul) từ ngày 8/8-10/8, và điểm dừng tiếp theo là tại Nhật Bản vào ngày 23/8.