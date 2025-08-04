Bộ phim “Zombie cưng của ba” được mời tham gia Liên hoan phim Sitges lần thứ 58

ⓒ NEXT ENTERTAINMENT WORLD

Bộ phim hài kinh dị Hàn Quốc “좀비딸” (Zombie cưng của ba) của đạo diễn Pil Gam-seong đã vượt mốc 3 triệu lượt khán giả trong thời gian ngắn nhất năm nay, và được mời tham gia ở hạng mục cạnh tranh tại Liên hoan phim Sitges (Tây Ban Nha) lần thứ 58.





Bộ phim kể về một ông bố “cuồng con gái” bước vào khóa huấn luyện bí mật cùng con để bảo vệ con - zombie cuối cùng trên thế giới, đã giữ vững ngôi Quán quân phòng vé suốt 12 ngày liên tiếp.





Theo số liệu từ Hệ thống thông tin phòng vé Hàn Quốc (KOBIS), bộ phim đã thu hút 840.481 lượt người xem vào cuối tuần thứ hai kể từ khi công chiếu, nâng tổng số khán giả xem bộ phim cán mốc 3.351.394 lượt. Dù phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm mới, trong đó có bộ phim “Công thức 1 (F1)” đang trỗi dậy mạnh mẽ, “Zombie cưng của ba” vẫn vững vàng giữ ngôi đầu và được dự đoán sẽ sớm lập kỷ lục doanh thu mới của năm 2025.





“Zombie cưng của ba” sẽ góp mặt tại Liên hoan phim Sitges diễn ra từ ngày 9/10-19/10, một trong những liên hoan phim hàng đầu thế giới về thể loại giả tưởng và kinh dị, ra đời từ năm 1968. Bộ phim được chọn vào hạng mục cạnh tranh Panorama, nơi quy tụ những tác phẩm mang phong cách độc đáo và thể hiện rõ tinh thần của dòng phim giả tưởng.





Chủ tịch liên hoan phim Sitges, ông Angel Sala nhận định rằng bộ phim không chỉ đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa yếu tố hài hước và chính kịch trong khuôn khổ một tiểu thể loại biến tấu xoay quanh chủ đề gia đình, mà còn tái hiện sáng tạo các công thức hài cổ điển như slapstick (hài cường điệu), đồng thời khéo léo lồng ghép những biểu đạt gần gũi với khán giả trẻ.





Ngoài ra ông cũng ca ngợi đạo diễn Pil Gam-seong vì đã thể hiện sự hòa quyện tuyệt vời giữa các thể loại và sắc thái, mang đến trải nghiệm mới mẻ liên tục cho người xem. “Zombie cưng của ba” được đánh giá là một trong những tác phẩm quan trọng của điện ảnh Hàn Quốc hiện đại.