Phần 20: Chương trình truyền hình trực tiếp “Đi tìm gia đình bị ly tán”, từ nỗi đau chia ly đến thông điệp hòa bình

“Bài hát “Ai mà không biết người này” vang lên báo hiệu chương trình bắt đầu, mọi gia đình lập tức dừng công việc dù là đang rửa bát, hay dù không có người thân bị ly tán, tất cả đều tập trung trước màn hình ti vi. Mọi người lặng lẽ rơi nước mắt, dù lúc đó là 1 giờ hay 2 giờ sáng. Khi ấy, cả dân tộc Hàn cùng chung một nỗi lòng, tha thiết mong tìm lại người thân cho những gia đình bị ly tán.” - MC Lee Ji-yeon từng dẫn chương trình truyền hình trực tiếp “Đi tìm gia đình bị ly tán” của đài KBS





Sự khởi đầu của chương trình “Đi tìm gia đình bị ly tán” “Đi tìm gia đình bị ly tán” là một trong những chương trình đặc biệt do Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) thực hiện vào năm 1983, đánh dấu sự kiện 30 năm ngày hai miền Nam-Bắc ký Hiệp định đình chiến sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Chương trình khi đó dự kiến phát sóng trong vòng 1 tiếng 30 phút vào đêm ngày 30/6, nhưng do phản ứng mãnh liệt từ các gia đình bị ly tán, thời lượng phát sóng đã được kéo dài đến 2 giờ 30 phút sáng hôm sau.





Tựa đề chương trình “Đi tìm gia đình bị ly tán” của KBS (trái). Tiến sĩ Yoo Cheol-jong và phát thanh viên Lee Ji-yeon từng dẫn dắt chương trình (phải) ⓒ KBS

Cả nước cùng hướng về chương trình “Đi tìm gia đình bị ly tán” Trước làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ người dân, đài KBS quyết định tạm ngưng các chương trình thường lệ để tập trung liên tục phát sóng chương trình trực tiếp đặc biệt trên. Những cuộc đoàn tụ xúc động liên tục diễn ra, khiến khán giả không thể rời mắt. Ngay phía trước tòa nhà KBS, một khu vực đặc biệt mang tên “Quảng trường gặp gỡ” cũng được dựng lên để lưu giữ danh sách thông tin và hỗ trợ tìm kiếm các gia đình bị ly tán.





“Quảng trường gặp gỡ” phía trước tòa nhà KBS (trái). Hiện trường phủ kín tờ rơi tìm người thân (phải) ⓒ KBS

Hai chị em Shin Young-sook và Dong-sook là những người đầu tiên đoàn tụ qua sóng truyền hình (trái). Anh em ruột họ Huh tái ngộ sau 30 năm trong chương trình (phải) ⓒ KBS

Tài liệu của chương trình được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới Chương trình “Đi tìm gia đình bị ly tán” đã được phát sóng liên tục trong suốt 138 ngày. Trong khoảng 100.000 câu chuyện được gửi đến, đã có hơn 10.000 gia đình tìm lại được người thân. Toàn bộ 463 băng ghi hình cùng các tài liệu liên quan đến chương trình đã được ghi danh vào Di sản tư liệu thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) năm 2015. Đây là sự công nhận cho giá trị nhân văn to lớn của chương trình, khi không chỉ phản ánh bi kịch của chiến tranh mà còn lan tỏa những cảm xúc và tính nhân văn sâu sắc.





Băng ghi hình phát sóng trực tiếp chương trình “Đi tìm gia đình bị ly tán” của KBS

ⓒ KBS

Di sản và ảnh hưởng mà chương trình để lại Chương trình phát sóng đặc biệt “Đi tìm gia đình bị ly tán” của KBS được xem là một phần của phong trào hòa bình trong nỗ lực vượt qua Chiến tranh lạnh. Chương trình trở thành một ví dụ tiêu biểu thể hiện rõ tính cộng đồng và vai trò truyền thông công cộng có thể cùng xã hội viết nên lịch sử.



