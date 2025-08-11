Người đàn ông tử tế (The Nice Guy)





Tên tiếng Hàn: 착한 사나이

Thể loại: Phim truyền hình tâm lý, lãng mạn

Diễn viên: Lee Dong-wook, Lee Sung-kyung, Chun Ho-jin, Park Hoon, Kim Do-yoon, Oh Na-ra, Ryu Hye-young

Đạo diễn: Song Hae-sung, Park Hong-soo

Kịch bản: Kim Un-gyeong, Kim Hyo-seok

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 18/07/2025 ~

Số tập dự kiến: 14 tập





Giới thiệu:

Bộ phim khắc họa những biến cố cùng những khoảnh khắc đầy tiếng cười mà Seok-cheol, cháu trai cả của một gia đình xã hội đen thế hệ thứ ba, phải trải qua khi cố gắng bảo vệ gia đình, công việc và tình yêu của mình.





Park Seok-cheol, diễn viên Lee Dong-wook

Từ bé, Park Seok-chul mơ ước sẽ làm một nhà thơ nhưng bất đắc dĩ lại trở thành xã hội đen. Anh dù ăn nói cộc cằn nhưng lại rất lịch sự và có tình nghĩa. Đôi lúc nhớ về mối tình cũ anh vẫn cảm thấy đau nhói. Giờ đây, khi quyết định sống một cuộc sống là chính mình sau thời gian dài chịu đựng, Seok-chul lại bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời khi tái ngộ với mối tình đầu Kang Mi-young.





Kang Mi-young, diễn viên Lee Sung-kyung

Kang Mi-young là một cô gái ôm hoài bão trở thành ca sĩ với mong muốn hát về cuộc đời mình. Mặc dù có điểm yếu là chứng sợ sân khấu nhưng Mi-young chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ. Sau khi gặp lại Park Seok-chul, người cô đã yêu từ thuở bé, Mi-young có thêm can đảm để bước tiếp trên con đường theo đuổi ước mơ.





Park Sil-gon, diễn viên Chun Ho-jin

Là bố của Seok-chul, ông Park Sil-gon từng sống một cuộc đời lừng lẫy của một tay xã hội đen khét tiếng. Nhưng giờ đây ông sống bình dị với thú vui trồng trọt trong khu vườn của mình. Ông cảm thấy hối hận vì đã đẩy con trai mình vào thế giới xã hội đen đầy khắc nghiệt.





Yoon Byung-soo, diễn viên Kim Do-yoon

Yoon Byung-soo là bạn học cùng khóa từ thời trung học phổ thông rất thân thiết với Park Seok-chul. Từ bé anh đã thích đơn phương chị gái của Seok-chul, và đến giờ vẫn vậy.