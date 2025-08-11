Seventeen S.Coups và Mingyu lập unit mới trình làng album trong tháng 9

ⓒ PLEDIS Entertainment





Pledis Entertainment, công ty chủ quản của Seventeen ngày 11/8 cho biết hai thành viên nhóm nhạc Seventeen là S.Coups và Mingyu dự kiến sẽ hoạt động nhóm nhỏ unit và phát hành album vào tháng 9 tới.





Đây là lần đầu tiên S.Coups và Mingyu cùng nhau thực hiện một dự án nhóm nhỏ. Seventeen vốn chia ba nhóm nhỏ là nhóm “Hip Hop”, nhóm biểu diễn “Performance Team” và nhóm hát “Vocal Team”, trong đó S.Coups và Mingyu đã từng phối hợp ăn ý với nhau trong nhóm Hip Hop cùng các thành viên Wonwoo và Vernon. Sự kết hợp lần này hứa hẹn mang đến một hình ảnh mới mẻ.





Seventeen đã gây ấn tượng với người hâm mộ khi lần lượt ra mắt album của các nhóm nhỏ unit như BSS (gồm Seungkwan, Dokyeom, Hoshi), SVT Leaders (gồm S.Coups, Hoshi, Woozi), Jeonghan X Wonwoo, Hoshi X Woozi.





Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 10 năm ra mắt của Seventeen, nhóm đang chuẩn bị nhiều hoạt động phong phú với đội hình đầy đủ các thành viên cũng như những màn kết hợp unit đa dạng.