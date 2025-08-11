VCHA tái định hình thương hiệu sau khi thành viên tố bị đối xử bất công rời JYP

ⓒ JYP Entertainment





KG (tên thật là Kiera Grace Madder) - cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn-Mỹ VCHA đã rút khỏi nhóm và rời công ty chủ quản, 8 tháng sau khi cô lên tiếng tố cáo công ty vì bị đối xử bất công.





Công ty JYP America (chi nhánh công ty giải trí JYP tại Mỹ) và KG Crown (một nghệ danh khác của KG) ngày 8/8 đã đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với tư cách thành viên VCHA một cách êm đẹp, cũng như sẽ ủng hộ tương lai của nhau.





Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, KG gây xôn xao khi tiết lộ rằng sau khi bị một số nhân viên nhất định bạo hành và đối xử bất công, cô đã quyết định khởi kiện nhằm chấm dứt hợp đồng. Đặc biệt, cô nhấn mạnh không ủng hộ những điều kiện làm việc và sinh hoạt khơi dậy ý định tự sát hay chứng rối loạn ăn uống và hành vi tự tổn thương của một số thành viên.





Vào thời điểm đó, phía JYP America đã bác bỏ và lấy làm tiếc về việc thành viên này đơn phương công bố ra bên ngoài những nội dung bị cho là sai sự thật và phóng đại, cũng như việc lựa chọn hình thức kiện tụng.





Với việc rời nhóm của KG, sau khoảng thời gian gián đoạn suốt 1 năm 5 tháng, VCHA đã tiến hành tái định hình thương hiệu. Nhóm sẽ hoạt động với 4 thành viên và đổi tên thành GIRLSET - mang ý nghĩa các thành viên sẽ tự định nghĩa tương lai và giá trị của mình một cách không giới hạn.