Bắc Triều Tiên cho phép sở hữu ô tô cá nhân

Bắc Triều Tiên được biết là đã bắt đầu cho phép người dân sở hữu ô tô cá nhân từ đầu năm nay. Người dân nước này có thể sở hữu xe nếu hoàn tất quá trình đăng ký hợp pháp, thay vì phải đứng tên cơ quan hoặc doanh nghiệp như trước đây. Động thái này được cho là nhằm siết chặt công tác quản lý, cũng như tận dụng mặt hàng ô tô để thu về lợi ích kinh tế trong bối cảnh số lượng xe tại miền Bắc đang gia tăng. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng cũng đẩy mạnh xây dựng các trung tâm bảo dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu cho người dân.





Tuy nhiên, hệ thống cấp giấy phép lái xe tại miền Bắc vẫn còn phức tạp, gồm 4 hạng từ hạng 4 đến hạng 1. Người dân nước này phải thi lấy bằng theo thứ tự từ hạng thấp lên hạng cao, chứ không được chọn cấp rồi thi. Các kỳ thi sát hạch chỉ được tổ chức hai lần mỗi năm, khiến người dân thường phải mất tới 8 năm mới lấy đường bằng cao nhất là hạng 1. Trước nhu cầu có bằng lái ngày càng tăng, Bình Nhưỡng hiện cũng đang xem xét đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép lái xe.





Sau khi cho phép người dân sử dụng điện thoại di động, việc Bắc Triều Tiên cho phép sở hữu ô tô đối với cá nhân được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong xã hội nước này. Mặc dù vẫn còn tồn tại hạn chế về quyền tự do đi lại và thay đổi nơi cư trú, nhưng những diễn biến liên quan đến ô tô trong thời gian tới của miền Bắc đang nhận được nhiều sự chú ý.



