Concert thực tế ảo của Enhypen nhận được đánh giá tích cực từ khán giả xem trực tiếp 

Concert thực tế ảo (VR concert) “ENHYPEN VR CONCERT: IMMERSION” của nhóm nhạc nam Enhypen vừa được giới thiệu độc quyền tại chuỗi rạp chiếu phim Megabox (Hàn Quốc) từ ngày 8/8 và đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả.





“ENHYPEN VR CONCERT: IMMERSION” là một VR concert dạng tương tác cho phép khán giả có thể trải nghiệm những màn trình diễn của Enhypen trong một không gian ảo khi thực tế và tưởng tượng đan xen lẫn nhau. Theo tiếng thì thầm của các thành viên, khán giả sẽ được đưa vào một thế giới mới, trải nghiệm sân khấu và màn trình diễn của Enhypen ở khoảng cách gần như trước mắt, sống động hơn cả đời thực trong những không gian được thay đổi liên tục từ một nhà máy bỏ hoang, mái nhà cho đến văn phòng làm việc đồ sộ.





Concert bao gồm 8 bài hát, nhiều nhất từ trước đến nay trong một VR concert được AMAZE (công ty chuyên sản xuất concert thực tế ảo có trụ sở tại Mỹ) sản xuất, bao gồm các ca khúc của nhóm như “Bite Me”, “XO” (Only If You Say Yes), “Highway 1009”. Thêm vào đó, nhiều sự tương tác được thêm vào như tạo hình trái tim của khán giả được chiếu lên màn hình, hoặc có thể chọn riêng từng thành viên để thưởng thức, mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo cho “màn trình diễn thực tế ảo”.





Cùng với đó, điểm trung bình đánh giá từ những khán giả trực tiếp xem buổi concert ở mức 9,9/10 điểm càng tạo thêm sự tò mò cho các fan hâm mộ chưa thể đến xem.





“ENHYPEN VR CONCERT: IMMERSION” ra mắt lần đầu tiên tại Hàn Quốc và dự kiến lần lượt chiếu tại khoảng 40 thành phố của Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Bắc Trung Mỹ, và châu Âu.