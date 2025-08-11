Người Hàn Quốc xưa lý giải về sự hình thành của nhân gian

Trong thuở sơ khai, không rõ thế giới đã được hình thành như thế nào? Khoa học hiện đại lý giải điều đó bằng thuyết Big Bang và thuyết Tiến hóa. Còn người xưa lại lý giải bằng những câu chuyện thần thoại. Trong kinh thánh, Đức Chúa Trời đã tạo ra ngày và đêm, trời và đất, mặt trời, mặt trăng và con người. Trong thần thoại Hy Lạp- La Mã, từ hư vô, nơi chưa có gì tồn tại, Chaos là thứ đầu tiên xuất hiện. Sau đó, thần đất Gaia đã sinh hạ ra bầu trời Uranus, và câu chuyện về các vị thần từ đó đã được kiến tạo. Ở Hàn Quốc cũng có một câu chuyện thần thoại về sự khai thiên lập địa có nguồn gốc từ một khúc hát lên đồng ở đảo Jeju có tên gọi là Cheonjiwang Bonpuri (Thần thoại Thiên địa vương), kể rằng thuở sơ khai hỗn độn, khi trời và đất chưa tách rời, năng lượng bắt đầu chuyển động, bầu trời và mặt đất phân chia. Từ lòng đất, núi non nhô lên, nước chảy về hạ lưu. Trên bầu trời xuất hiện những vì sao, và Cheonjiwang (Thiên địa vương) đã phái cử hai Mặt trăng và hai Mặt trời tới thế gian. Thiên địa vương đã xuống trần gian, gặp được người tâm đầu hợp ý và sinh được hai người con trai sinh đôi là Daebyeolwang (Vua Sao lớn) và Sobyeolwang (Vua Sao nhỏ). Người con cả Daebyeolwang được giao trị vì Dương gian, còn người con thứ hai Sobyeolwang được giao phó cai quản Âm phủ. Nhưng Sobyeolwang lại muốn cai quản Dương gian. Thấy vậy, Thiên địa vương đã để cho hai con thi tài và hứa sẽ trao quyền cai quản Dương gian cho ai có thể làm cho khu vườn hoa Seocheon nở hoa trước. Hoa ở vườn Seocheon là loài hoa rất đặc biệt có thể thay đổi vận mệnh con người. Khi hoa của Người con cả Daebyeolwang bắt đầu nở, người con thứ hai Sobyeolwang đã tráo hoa trong lúc anh trai đang ngủ và chiếm được quyền cai quản Dương gian. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Dương gian, Sobyeolwang nhận ra nơi này hỗn loạn hơn mình tưởng nên đã nhờ anh trai giúp loại bỏ một Mặt trời và một Mặt trăng, làm động vật không thể nói, và phân tách rõ ràng giữa ma quỷ và con người. Dù vậy, Sobyeolwang vẫn không thể kiểm soát được thế giới tốt bằng anh trai. Thế nên cho tới nay thế giới vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn là vì vậy.





