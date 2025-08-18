Bạn gái tôi là con trai (My Girlfriend is the Man)





Tên tiếng Hàn: 여자친구는 상남자

Thể loại: Phim truyền hình lãng mạn, tình cảm

Diễn viên: Yoon San-ha, Arin, Yoo Jeong-hoo, Chuu, Hur Hyun-jun, Park Ju-won, Choi Yoon-ra, Jeon Soo-jin

Đạo diễn: Yoo Kwan-mo

Kịch bản: Lee Hae-na

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 23/07/2025 ~

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Câu chuyện tình lãng mạn giữa cô bạn gái Kim Ji-eun bỗng chốc trở thành mỹ nam chỉ sau một đêm, cùng cậu chàng Park Yoon-jae si tình không thể từ bỏ người bạn gái trong hình dáng kỳ lạ.





Park Yoon-jae, diễn viên Yoon San-ha

Cuộc sống thường nhật của Park Yoon-jae cũng bình thường như bao người. Anh là một đứa con biết vâng lời, một học sinh chăm chỉ ngành Thiên văn học trường Yeonhee. Ước mơ và mối quan tâm của anh đều xoay quanh bầu trời, những ngôi sao và vũ trụ ngoài kia. Anh đã phải lòng Kim Ji-eun từ cái nhìn đầu tiên qua buổi xem mắt đầu đời. Từ đó, cuộc sống nhàm chán của Yoon-jae bỗng trở nên thơ mộng, đẹp đẽ vô cùng bên cạnh bạn gái Ji-eun. Rồi đến một ngày, một tên con trai nào đó xuất hiện trước mặt anh và nói rằng hắn chính là Ji-eun, thậm chí còn chìa chứng minh thư của cô ấy ra, kể tất tần tật cả những kỷ niệm giữa anh và bạn gái, ngay cả nốt ruồi trên xương quai xanh của anh hắn cũng biết rõ. Chuyện này có vẻ không ổn thật rồi!





Kim Ji-eun & Kim Ji-hoon, diễn viên Arin & Yoo Jeong-hoo

Kim Ji-eun có “vibe” là một cô gái dễ thương, ngây thơ trong sáng như một miếng đậu phụ non. Cô có ước mơ sẽ tìm được một người bạn trai cùng trường để cùng nhau trải qua thời sinh viên thanh xuân tươi đẹp. Và cô đã tìm thấy Park Yoon-jae, người mà cô muốn đi cùng lâu dài. Nhưng rồi Ji-eun bỗng dưng “bị” biến thành con trai! Điều này làm cô nhớ đến việc bố mẹ từng bảo ngày xưa mẹ cũng như thế khi cho cô xem bức ảnh chụp hai người đàn ông ngồi cạnh nhau trông rất tình cảm. Mẹ nói đây là bệnh sử gia đình di truyền từ nhà ngoại, và thật may mắn vì nó không phải căn bệnh ác tính gì. Nhưng cô rất khó xử và không biết phải làm sao với ngoại hình này. Trốn tránh cũng không phải là cách, Ji-eun rất rất muốn ở bên Yoon-jae, điều đó thôi thúc cô chạy đến tìm bạn trai của mình.





Kang Min-joo, diễn viên Chuu

Kang Min-joo vừa là hotgirl của trường Yeonhee, vừa có thành tích học tập giỏi nên luôn nhận được sự chú ý từ mọi người xung quanh. Cô tham gia vào câu lạc bộ Thiên văn vì nơi đây hội tụ những nhân vật nổi bật trong trường, nhưng có vẻ nó không thú vị lắm so với tiêu chuẩn của Min-joo. Đương lúc muốn rút khỏi câu lạc bộ, nào ngờ cô gặp được Park Yoon-jae, người có đôi mắt trong trẻo và nụ cười rạng rỡ khiến trái tim Min-joo rung động. Đối với cô, Yoon-jae như một chú cún đáng yêu luôn bên cạnh và bảo vệ chủ, khiến cô muốn vui đùa cho thỏa trước khi cưa đổ cậu chàng. Thế nhưng! Chú cún của cô lại có bạn gái!?