Lee Jun-ho thành lập công ty quản lý riêng sau khi rời JYP

ⓒ O3 Collective





Nam ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jun-ho, thành viên nhóm nhạc 2PM, ngày 18/8 chính thức ra mắt công ty quản lý riêng mang tên O3 Collective. Công ty được xây dựng trên ba yếu tố chính, gồm bản sắc nghệ sĩ (One), tính độc đáo của nội dung (Original) và hệ thống quản lý (Orbit) vận hành nhịp nhàng nhằm tạo nên một quỹ đạo sáng tạo thống nhất.





O3 Collective khẳng định tầm nhìn là hướng đến xây dựng một hệ thống thương hiệu lấy đội ngũ làm trung tâm, nơi nghệ sĩ, nội dung và ê-kíp đều là những nhân tố chủ chốt. Đồng thời, công ty đặt mục tiêu vượt ra khỏi khuôn khổ một công ty quản lý truyền thống, phát triển thành một phòng thí nghiệm kinh doanh (business lab) tập trung vào sở hữu trí tuệ (IP) với khả năng phát triển không giới hạn, cùng thiết kế và hiện thực hóa sự phát triển của tất cả các thành viên.





Đồng sáng lập công ty là bà Yang Hye-young, từng làm việc tại bộ phận Chiến lược thương hiệu và bộ phận Kinh doanh biểu diễn của công ty giải trí CJ ENM. Bên cạnh đó còn có nhiều cộng sự lâu năm từng đồng hành cùng Lee Jun-ho cũng như những nhân sự trẻ tiềm năng trong ngành giải trí.





Ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam 2PM vào năm 2008, Lee Jun-ho nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả toàn cầu khi hoạt động song song ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất. Từ khi bén duyên với màn ảnh qua bộ phim “감시자들” (Truy lùng siêu trộm, 2013), anh dần khẳng định thực lực diễn xuất qua loạt tác phẩm ăn khách như “김과장” (Trưởng phòng Kim), “옷소매 붉은 끝동” (Cổ tay áo màu đỏ) và “킹더랜드” (Khách sạn vương giả), trở thành gương mặt bảo chứng chất lượng cho các dự án phim.





Nửa cuối năm nay, Lee Jun-ho sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với phim truyền hình “태풍상사” (tạm dịch: Cấp trên bão tố) của đài tvN và loạt phim gốc Netflix “캐셔로” (Cashero). Mặt khác, nam nghệ sĩ ngày 19/8 sẽ chính thức mở đợt đăng ký thành viên chính thức (membership) cộng đồng người hâm mộ kỳ thứ hai trên nền tảng dành cho fan toàn cầu Weverse, tiếp tục duy trì cầu nối gắn kết với fan.