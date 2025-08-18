V (BTS) và Son Heung-min sẽ ném bóng khai mạc tại sân nhà đội bóng chày Los Angeles Dodgers

ⓒ Big Hit Music, YONHAP News





Đội bóng chày Los Angeles Dodgers (LA Dodgers) ngày 17/8 (giờ địa phương) thông báo rằng thành viên V của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ thực hiện nghi thức ném bóng khai mạc tại trận đấu Giải bóng chày chuyên nghiệp Mỹ (MLB) trên sân nhà của đội vào tuần tới.





Trên nền tảng X (Twitter cũ), đội bóng LA Dodgers đã đăng hình ảnh của V cùng câu hỏi rằng ARMY (tên fandom của BTS) đã sẵn sàng cho pha ném bóng khai mạc lần đầu của nam nghệ sĩ tại sân vận động Dodger (bang California, Mỹ) vào ngày 25/8 hay chưa. Bài đăng này chỉ trong hai giờ đã nhận được hơn 40.000 lượt thích và 26.000 lượt chia sẻ trên. Được biết, ngay sau khi tin tức được lan truyền, lượng người truy cập vào trang bán vé trận đấu tăng đột biến đã khiến trang web bị gián đoạn tạm thời.





V cùng các thành viên BTS đã hoàn tất nghĩa vụ quân sự vào tháng 6 vừa qua. Đầu tháng 7, nhóm có buổi phát sóng trực tuyến, tiết lộ kế hoạch trở lại với một album mới vào mùa xuân năm 2026. Buổi phát sóng dài khoảng 30 phút đã ghi nhận hơn 7,3 triệu lượt xem trực tiếp.





Mặt khác, đội bóng chày LA Dodgers cũng đang liên tiếp mời các ngôi sao Hàn Quốc hàng đầu làm khách mời ném bóng khai mạc. Trước đó vào ngày 13/8, đội cũng đã thông báo rằng Son Heung-min, cầu thủ vừa gia nhập câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Mỹ Los Angeles (LAFC) sau khi rời Tottenham Hotspurs (Anh), sẽ thực hiện nghi thức tương tự trong trận đấu diễn ra ngày 27/8 tới.





Trên trang cá nhân, Son Heung-min đã bày tỏ sự háo hức khi cho biết anh cần luyện tập chuẩn bị cho pha ném bóng khai mạc này.