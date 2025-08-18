Haechan (NCT) ra mắt solo sau 9 năm với album đậm chất R&B

ⓒ SM Entertainment





Công ty giải trí SM Entertainment ngày 18/8 thông báo thành viên Haechan của nhóm nhạc nam NCT sẽ phát hành album phòng thu đầu tay “TASTE” vào ngày 8/9, chính thức ra mắt solo sau 9 năm kể từ khi debut vào tháng 7/2016.





Tựa đề album “TASTE” thể hiện mong muốn của Haechan được chia sẻ với người hâm mộ về “gu âm nhạc” mà bản thân bồi đắp từng bước từ thuở nhỏ đến hiện tại, đồng thời mang hàm ý “thưởng thức” những giai điệu âm nhạc do chính anh chàng thực hiện lần đầu tiên với tư cách nghệ sĩ solo.





Album gồm 11 ca khúc với nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm bài hát chủ đề “CRZY”. Đây là sản phẩm album solo đầu tay được Haechan ấp ủ sau nhiều thời gian dài trăn trở, toàn bộ bài hát được xây dựng theo nhiều phong cách đa dạng của dòng nhạc R&B - thể loại yêu thích và cũng là nơi thể hiện rõ nét màu sắc âm nhạc cá nhân của anh chàng. Thông qua đó, nam thần tượng mong muốn phác họa trọn vẹn thế giới âm nhạc của nghệ sĩ solo Haechan.





Trong suốt thời gian hoạt động cùng NCT, Haechan đã nhận được tình yêu từ khán giả toàn cầu nhờ chất giọng độc đáo, khả năng hát và trình diễn xuất sắc. Anh chàng cũng từng liên tục tham gia viết lời cho nhiều ca khúc b-side như “Like We Just Met”, “Flying Kiss”, “Best of Me” của NCT. Chính vì vậy, album solo lần này càng khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng vào năng lực âm nhạc mà anh chàng sẽ thể hiện.





“TASTE” sẽ chính thức phát hành dưới dạng đĩa cứng vào ngày 8/9, toàn bộ ca khúc được ra mắt lúc 6 giờ chiều (giờ Hàn Quốc).