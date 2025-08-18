Yoon Ji-yoon chính thức rời izna sau 6 tháng tạm ngừng hoạt động

ⓒ WAKEONE





Công ty quản lý Wakeone ngày 19/8 thông báo thành viên Yoon Ji-yoon của nhóm nhạc nữ izna đã quyết định chính thức rời nhóm sau một cuộc thảo luận dài với công ty.





Chỉ ba tháng sau khi nhóm izna ra mắt vào tháng 2 năm nay, Yoon Ji-yoon đã dừng toàn bộ hoạt động vì lý do sức khỏe. Vào thời điểm đó, công ty quản lý cho biết vì tình trạng sức khỏe không ổn định nên nữ thần tượng tạm ngưng các hoạt động để dành thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Wakeone nhấn mạnh quyết định này được đưa ra với ưu tiên hàng đầu là sức khỏe của nghệ sĩ.





izna được thành lập thông qua chương trình sống còn “I-Land 2: N/a”. Khi đó, Yoon Ji-yoon xếp vị trí thứ 3 chung cuộc. Cô từng đảm nhiệm vai trò giọng hát chính của nhóm. Với việc Yoon Ji-yoon rời nhóm, izna sẽ tái cấu trúc và tiếp tục hoạt động với 6 thành viên là Choi Jung-eun, Bang Jee-min, Mai, Narai Koko, Ryu Sa-rang và Jeong Sae-bi.





Đĩa đơn gần nhất của nhóm là “BEEP” (6/2025) và các cô nàng izna cũng nhận được sự chú ý với bản cover ca khúc “Golden”, nhạc phim của bộ phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” (Thợ săn quỷ Kpop) của nền tảng Netflix trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Hàn Quốc (15/8) vừa qua.