Concert của j-hope đóng góp 40% doanh thu concert quý II/2025 của Hybe

ⓒ Big Hit Music





Theo báo cáo kinh doanh quý II/2025 của công ty giải trí Hybe công bố ngày 6/8, mức doanh thu quý của công ty đã ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, mức doanh thu từ các buổi công diễn concert đã tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 188,7 tỷ won (135 triệu USD).





Năm nay, Hybe đã đạt được thành công vang dội với các chuyến lưu diễn solo toàn cầu của Jin và j-hope của Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), fan meeting tại Nhật Bản của Seventeen, chuyến lưu diễn thế giới của Tomorrow X Together (TXT) và Le Sserafim, thu hút tổng cộng hơn 1,8 triệu khán giả tham dự. Đặc biệt, 40% doanh thu concert của Hybe trong quý II được phân tích là đến từ tour diễn toàn cầu “Hope on the Stage” của j-hope.





Cụ thể, chuyến lưu diễn thế giới của j-hope đã thu hút hơn 500.000 khán giả trong 33 đêm diễn từ tháng 2-6 năm nay, đi qua 16 thành phố lớn và kết thúc bằng đêm diễn hoành tráng tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc). Đáng chú ý hơn nữa là tour diễn của j-hope đã tạo nên sự tăng trưởng vượt bậc trong doanh thu quý mặc dù doanh số album của Hybe giảm 8,4% trong cùng kỳ, càng làm nổi bật tầm ảnh hưởng và ý nghĩa của chuyến lưu diễn.





Không chỉ thế, sức ảnh hưởng của j-hope còn vượt ra ngoài chuyến lưu diễn khi tham gia biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở Đức, thu hút hơn 60.000 khán giả trong 90 phút và nhận được những đánh giá hết sức tích cực. j-hope cũng được xếp hạng 18 trong danh sách “Pop Star Power Rankings” tháng 8 của hãng tin Bloomberg (Mỹ), và là nghệ sĩ solo châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách này, dù không có các hoạt động phát hành album hay quảng bá toàn diện.





“Hope on the Stage” là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của j-hope, được xây dựng dựa trên 2 album solo là “Jack in the Box” và “HOPE ON THE STREET VOL.1”, và được ca ngợi là thiết lập một chuẩn mực mới cho thành công mà một nghệ sĩ solo K-pop có thể đạt được trên thị trường toàn cầu.