Bia sông Taedong tại Bắc Triều Tiên

Bia sông Taedong (Đại Đồng) là thương hiệu bia nổi tiếng của Bắc Triều Tiên, lấy tên từ con sông chảy qua thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang). Loại bia này ra đời vào năm 2002, được sản xuất dựa trên các thiệt bị từ Nhà máy bia Ushers của Anh cùng hệ thống điều khiển sản xuất bia bằng máy tính của Đức. Bia sông Taedong nhanh chóng trở thành niềm tự hào của Bình Nhưỡng, để lại ấn tượng tốt với khách quốc tế nhờ hương vị đặc biệt đến từ nguồn nước tuyệt hảo của sông Taedong và tỷ lệ lúa mạch, gạo lớn.





Bia sông Taedong có 7 hương vị, với tỷ lệ lúa mạch, gạo và nồng độ cồn khác nhau. Bình Nhưỡng hiện có hơn 200 điểm phục vụ bia sông Taedong, với giá khoảng 500 won Bắc Triều Tiên (0,56 USD) mỗi lít, chủ yếu dành cho tầng lớp khá giả. Bia sông Taedong không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn là phương tiện kiếm ngoại tệ quan trọng của Bình Nhưỡng thông qua việc xuất khẩu sang Trung Quốc và Nga. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn nhiều thương hiệu bia khác như bia Bình Nhưỡng, bia Kyonghung, bia Ryongsong, bia sông Taedong, bia Kumgang, bia Ponghak, bia Rawon và bia Okryu, phản ánh sự đa dạng hóa ngành sản xuất bia của nước này.





Bia từng là một trong những sản phẩm giao thương liên Triều vào những năm 2000. Nếu không vì các vụ thử hạt nhân và lệnh trừng phạt quốc tế, bia sông Taedong có thể đã tiếp tục được đưa đến Seoul. Sau khi Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ra mắt, hợp tác và giao lưu giữa hai miền được kỳ vọng có thể nối lại, giúp những sản phẩm như bia sông Taedong có thể một lần nữa xuất hiện tại miền Nam, cũng như mở ra hy vọng về hòa bình và thống nhất trên bán đảo Hàn Quốc.



