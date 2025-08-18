Đặc trưng của lối hát dân ca Yukjabaegitori

Mỗi vùng miền của Hàn Quốc đều có một loại phương ngữ và những phong tục tập quán riêng. Ngay cả phong cách âm nhạc của mỗi vùng miền cũng có những sắc thái khác biệt mang đặc trưng riêng, được gọi là Tori. Ví như dân ca vùng Seoul và Gyeonggi có tên gọi là Gyeongtori, khu vực tỉnh Gangwon là Menaritori, vùng Seodo (các tỉnh Pyongan và Hwanghae nay thuộc địa phận của Bắc Triều Tiên) là Susimgatori và vùng Namdo (tỉnh Bắc và Nam Jeolla) là Yukjabaegitori. Những khúc dân ca Minyo quen thuộc mà chúng ta vẫn thường nghe như Arirang vùng Jindo - Jindo Arirang, Ganggangsullae của vùng Namdo, hay hát kể chuyện Pansori, Sinawi đa phần đều thuộc lối hát Yukjabaegitori. “Yukjabaegi” được biết tới là khúc dân ca Minyo tiêu biểu của vùng Jeolla. Tùy theo người hát và ca từ của khúc hát, nhưng đa phần đây là lối hát thường làm toát lên nỗi sầu ly biệt và mỗi đoạn đều được kết thúc bằng câu hò "~ guna he". Khúc hát được bắt đầu bằng đoạn:

Trồng mọi loài nhưng không trồng trúc

Khóc tiễn người đi chỉ còn lại cây bút

Trồng người trong tim, khóc cạn nước mắt cớ sao vẫn trồng người





Ca từ ví von mũi tên được làm bằng trúc bay đi với sự ly biệt của những người yêu thương nhau, tiếng sáo trúc ngang lớn Daegeum rầu rĩ là tiếng nức nở của người ở lại, từng nét bút lông vẽ lên những vệt nhớ vệt thương dành cho người yêu dấu. Mũi tên, cây sáo, chiếc bút lông được làm bằng trúc, những thứ gieo vào lòng ta nỗi sầu ly nên tuyệt đối ta sẽ không trồng trúc.





* Nhạc phẩm “Sonagi” (Cơn mưa rào) / nhóm nhạc truyền thống Seulgidung

* Khúc hát Yukjabaegi / Kim Su-yeon