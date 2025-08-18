Nhân vật PPULBATU của TXT cộng tác cùng LG Twins cho ra mắt sản phẩm mới 

ⓒ Big Hit Music





Trang mạng xã hội của nhân vật chính thức PPULBATU của nhóm nhạc nam Tomorrow X Together (TXT) là vừa công bố về việc ra mắt sản phẩm cộng tác với đội bóng chày LG Twins. Đây là lần đầu tiên một nhân vật IP (sở hữu trí tuệ) của nghệ sĩ K-pop cộng tác với câu lạc bộ bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc, được đánh giá là bước thử nghiệm mang tính biểu tượng, kết nối hai ngành công nghiệp khác biệt.





Theo phía hai đơn vị, dự án này nhằm tạo nên điểm giao thoa mới giữa cộng đồng người hâm mộ, đồng thời mở rộng trải nghiệm và thúc đẩy sự gắn kết với nhiều đối tượng khán giả hơn. Đại diện công ty giải trí BigHit Music nhấn mạnh rằng cả K-pop và bóng chày đều phát triển nhờ sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ, đồng thời bày tỏ kỳ vọng việc hợp tác lần này sẽ mang đến trải nghiệm đặc biệt cho không chỉ fan âm nhạc mà còn cả những người yêu thích bóng chày.





Bộ sưu tập sản phẩm lần này bao gồm 15 hạng mục, từ móc khóa búp bê, băng đô, áo khoác gió, áo thun, mũ, ô cho đến phụ kiện điện thoại popsocket. Những sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu sưu tầm của fan mà còn mang tính ứng dụng cao, phù hợp sử dụng ngay tại sân bóng chày, sáng tạo nhưng vẫn giữ được bản sắc thương hiệu của cả PPULBATU lẫn LG Twins, hướng tới sự hài lòng của cả hai cộng đồng người hâm mộ.





Các sản phẩm trong bộ sưu tập hợp tác giữa PPULBATU và LG Twins sẽ được mở bán trực tuyến từ 10 giờ sáng ngày 20/8 (giờ Hàn Quốc) thông qua nền tảng dành cho người hâm mộ toàn cầu Weverse và kênh thương mại điện tử U+콕 (U+Cock) của LG U+. Từ 29/8, người hâm mộ có thể mua trực tiếp tại một số cửa hàng “일상의틈” (Daily Teum) cũng như cửa hàng collab với Twins trong sân vận động Jamsil (quận Songpa, Seoul).