82MAJOR sẽ trình diễn tại Lễ trao giải âm nhạc TIMA ở Ma Cao

Nhóm nhạc nam 82MAJOR sẽ góp mặt và gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ địa phương tại Lễ trao giải âm nhạc quốc tế TMElive (TMElive International Music Awards, TIMA) diễn ra tại Ma Cao vào ngày 22/8 tới.





TIMA là lễ hội âm nhạc và lễ trao giải âm nhạc do đơn vị sở hữu nền tảng âm nhạc lớn nhất Trung Quốc Tencent Music Entertainment tổ chức. Tại sự kiện lần này, 82MAJOR sẽ trình diễn loạt ca khúc nổi bật như “TAKEOVER”, “영웅호걸” (Đấng anh hào) và “혀끝(Stuck)” (Đầu lưỡi), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng tên tuổi tại thị trường âm nhạc Hoa ngữ.





82MAJOR đã khẳng định tiềm năng của mình khi giành hai giải thưởng tại Giải thưởng D-Awards lần thứ nhất (The 1st D-Awards) được tổ chức vào tháng 2 năm nay, đồng thời thực hiện thành công chuyến lưu diễn qua 25 thành phố Bắc Mỹ. Nhóm cũng gây chú ý với buổi chụp hình và phỏng vấn cùng tạp chí NYLON (Mỹ).





Gần đây, 82MAJOR tiếp tục ghi dấu ấn trên sân khấu quốc tế khi tham gia lễ hội văn hóa Hàn Quốc “KCON LA 2025” (K-Culture Convention), cũng như mang đến phần trình diễn bùng nổ tại lễ hội “Waterbomb Busan 2025” và nhận nhiều lời khen ngợi về khả năng làm chủ sân khấu.





Sự xuất hiện tại TIMA lần này được kỳ vọng sẽ trở thành bàn đạp quan trọng, giúp 82MAJOR giới thiệu năng lực âm nhạc vượt trội của mình đến đông đảo khán giả toàn cầu. Với mệnh danh là “idol của trình diễn”, nhóm hứa hẹn sẽ mang đến sân khấu đầy ấn tượng cho người hâm mộ tại Ma Cao.