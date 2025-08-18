Đội tuyển bóng chày quốc gia Việt Nam và chuyến tập huấn chuyên sâu tại Hàn Quốc

Ở Việt Nam, bóng chày là một môn thể thao vẫn chưa được đầu tư phát triển mạnh so với các bộ môn khác. nhưng vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên trong những năm gần đây, nhờ sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức và chuyên gia Hàn Quốc, bóng chày Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Từ ngày 1-10/7/2025, đội tuyển bóng chày quốc gia Việt Nam đã có chuyến tập huấn chuyên sâu tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 33.





Được phối hợp tổ chức bởi Liên đoàn Bóng chày và bóng mềm Hàn Quốc, khóa tập huấn đưa 18 cầu thủ nòng cốt của ĐTQG lần đầu sang Hàn Quốc - một cường quốc bóng chày châu Á và hiện xếp thứ 4 trên thế giới. Với hệ thống huấn luyện bài bản, cơ sở vật chất tốt và tinh thần thể thao chuyên nghiệp, các chày thủ Việt Nam được trải nghiệm môi trường thi đấu đỉnh cao, học hỏi tư duy chiến thuật và kỹ năng thi đấu. Đáng chú ý, ĐTQG còn có cơ hội thi đấu giao hữu cọ xát với các câu lạc bộ bóng chày Hàn Quốc như HBC, Wondang, Geumneung, Đội bóng chày Đại học Yonsei và trường THPT Baeksong, cũng như đến xem trực tiếp các trận đấu của Giải bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc (KBO).





Mời quý thính giả cùng gặp gỡ ông Trần Đức Phấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chày và bóng mềm Việt Nam, để hiểu rõ hơn về chuyến tập huấn vừa qua, cũng như những kỳ vọng của bóng chày Việt Nam trong tương lai gần.