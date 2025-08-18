Phần 22: Thế vận hội mùa hè Seoul 1988 - Seoul vươn mình ra thế giới, thế giới tụ hội tại Seoul

※ Do vấn đề bản quyền Thế vận hội thuộc về Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ hình ảnh trong phần này.

Kỳ tích Baden-Baden trở thành hiện thực

Ngày 30/9/1981, phiên họp toàn thể Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) diễn ra tại thị trấn Baden-Baden, miền Tây Nam nước Đức, khoảnh khắc lịch sử khi thủ đô Seoul được xướng tên là nơi đăng đăng cai Thế vận hội mùa hè 1988 đã trở thành ký ức không thể nào quên đối với người dân Hàn Quốc. Nếu so sánh về sức mạnh kinh tế với đối thủ cạnh tranh khi đó là thành phố Nagoya (Nhật Bản), thì khả năng giành quyền đăng cai của Seoul là không cao. Tuy nhiên, sự đồng lòng và nhiệt huyết của toàn dân cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ Hàn Quốc được đánh giá là những yếu tố mang lại sự thành công này.





Lễ khai mạc đặc biệt

Thế vận hội Seoul được tổ chức trong 16 ngày, bắt đầu từ ngày 17/9/1988. Màn biểu diễn khai mạc Thế vận hội năm đó kết hợp giữa truyền thống và hiện đại cùng với sự xuất hiện mang tính biểu tượng của cậu bé lăn chiếc vòng sắt đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Sau đó, ca khúc “Tay trong tay” (Hand in hand) của nhóm nhạc Koreana đã truyền tải thông điệp hòa bình và đưa bầu không khí Olympic lên đến cao trào.





Kỳ Olympic có nhiều quốc gia tham gia nhất và sự bứt phá của thể thao Hàn Quốc

Khác với kỳ Thế vận hội năm 1980 và 1984 khi Mỹ và Liên Xô lần lượt tẩy chay các kỳ đại hội, thì tại Olympic Seoul 1988, hầu hết các quốc gia đều góp mặt chỉ trừ Bắc Triều Tiên và Cuba, lập kỷ lục về số lượng quốc gia tham dự đông nhất thời điểm đó. Hàn Quốc bứt phá với 33 huy chương, trong đó có 12 huy chương vàng, xếp hạng 4 toàn đoàn và chính thức vươn mình thành cường quốc thể thao.





Di sản mà Thế vận hội Seoul 1988 để lại và vị thế quốc tế của Hàn Quốc

Được tổ chức trong bối cảnh Chiến tranh lạnh Đông-Tây đang tan rã, Olympic Seoul 1988 được đánh giá là sự kiện mang tính biểu tượng cho sự hòa hợp Đông-Tây, đồng thời cũng góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Hàn Quốc. Thế vận hội Seoul đã mở rộng tầm nhìn của Hàn Quốc ra thế giới, đồng thời thu hút sự chú ý của toàn cầu hướng về Seoul và Đại Hàn Dân Quốc.