Eunho (YOUNITE) bị quấy rối tình dục tại Brazil

Nhóm nhạc nam YOUNITE ngày 17/8 (giờ địa phương) đã tham gia biểu diễn tại sự kiện “Ngày hội Văn hóa Hàn Quốc lần thứ 18” tổ chức tại thành phố Sao Paulo, Brazil. Sau khi kết thúc phần trình diễn và đang rời khỏi địa điểm sự kiện giữa vòng vây của đám đông người hâm mộ, thành viên Eunho đã bất ngờ bị một phụ nữ lao tới và tìm cách cưỡng hôn.





Vụ việc đã bị những người có mặt tại hiện trường ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ra làn sóng phẫn nộ. Nhiều ý kiến khẳng định hành động của người phụ nữ này là quấy rối tình dục và vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng nhấn mạnh tính cần thiết của việc triển khai biện pháp bảo đảm khoảng cách an toàn giữa nghệ sĩ và khán giả.





Trước làn sóng chỉ trích, ban tổ chức sự kiện đã công bố chính thức, bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc một khán giả cố tình cưỡng hôn nghệ sĩ ngay trong chương trình. Ban tổ chức cũng nhấn mạnh rằng quấy rối tình dục dưới bất kỳ hình thức nào cũng là hành động không thể dung thứ, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực để duy trì môi trường văn hóa dựa trên sự tôn trọng, đạo đức và tương tác lành mạnh giữa nghệ sĩ, khán giả và toàn bộ những người tham gia sự kiện.





Về phía Eunho, nam thần tượng đã gửi lời trấn an đến người hâm mộ thông qua nền tảng giao lưu trực tuyến và cho biết bản thân tuy bất ngờ trước tình huống trên nhưng đã kịp phản xạ để tránh, đồng thời khẳng định tình trạng sức khỏe, tinh thần vẫn ổn định và mong người hâm mộ không quá lo lắng.