Nah Sang-hyun (Band Nah) phủ nhận cáo buộc quấy rối tình dục và tuyên bố khởi kiện

ⓒ January





Công ty quản lý January của Nah Sang-hyun, giọng ca chính của ban nhạc indie Hàn Quốc “Ban nhạc Nah Sang-hyun” (còn gọi là Band Nah theo tiếng Anh), ngày 25/8 đưa ra thông báo khẳng định các cáo buộc nam ca sĩ về hành vi tiếp xúc cơ thể không phù hợp là hoàn toàn bịa đặt. January cho biết sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự nghệ sĩ.





Cụ thể, công ty đã tố cáo một số cư dân mạng có hành vi vi phạm Luật mạng thông tin và truyền thông (tội hủy hoại danh dự), cản trở hoạt động kinh doanh, xúc phạm và tung tin sai sự thật liên quan đến vụ việc trên. Theo đó, cảnh sát hiện đang xác định danh tính những người dùng mạng xã hội có hành vi tung tin sai sự thật hoặc sử dụng lời lẽ mang tính xúc phạm đối với các thành viên Ban nhạc Nah Sang-hyun.





Hồi tháng 5 vừa qua, một bài viết đã vạch trần thói hư say xỉn của Nah Sang-hyun và cáo buộc anh có hành vi quấy rối tình dục khi có hành vi tiếp xúc thân thể không phù hợp với một người phụ nữ cùng bàn trong buổi tiệc rượu đã lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và giới truyền thông.





Trước làn sóng tranh cãi, nam nghệ sĩ thông qua tài khoản mạng xã hội đã đăng tải lời xin lỗi tới những ai cảm thấy khó chịu hoặc bị tổn thương bởi hành động trong quá khứ của anh. Nam ca sĩ cho biết do ảnh hưởng của rượu nên không nhớ rõ chi tiết vụ việc hôm đó. Anh cũng khẳng định bản thân đã tự kiểm điểm và nỗ lực cải thiện hành động của mình với sự hỗ trợ từ những người xung quanh từ khi bị chỉ trích có hành vi say xỉn vào khoảng 3-4 năm trước, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để tránh tái diễn sự việc.





Phía công ty quản lý January đã đưa ra giải thích rằng lời xin lỗi của Nah Sang-hyun xuất phát từ trách nhiệm đạo đức cá nhân trong bối cảnh sự thật chưa được xác minh đầy đủ, nhấn mạnh các cáo buộc đang lan truyền trên mạng xã hội là không có căn cứ.