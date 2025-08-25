Đội tuyển kỳ tích (The Winning Try)





Tên tiếng Hàn: 트라이: 우리는 기적이 된다

Thể loại: Phim truyền hình thể thao, hài hước

Diễn viên: Yoon Kye-sang, Lim Se-mi, Kim Yo-han, Kim Yi-jun, Lee Su-chan, Kim Min-sang, Yoon Jae-chan

Đạo diễn: Chang Young-seok

Kịch bản: Lim Gin-a

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 25/07/2025 ~

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Bộ phim hài hước về quá trình trưởng thành, xoay quanh huấn luyện viên lập dị, khó đoán Ju Ga-ram và cuộc chạy nước rút của đội bóng bầu dục trường trung học thể thao Hanyang luôn đứng cuối bảng để giành chiến thắng tại Đại hội thể thao toàn quốc.





Ju Ga-ram, diễn viên Yoon Kye-sang

Từng là thành viên đội tuyển bóng bầu dục quốc gia trong 10 năm, làm đội trưởng 6 năm và là người hùng dẫn dắt đội lần đầu đến với Thế vận hội Olympic, Ju Ga-ram vốn dĩ có khuôn mặt hiền lành và nụ cười rạng rỡ nhưng khi bước vào sân thì như một người khác với đôi mắt sáng rực. Anh là tâm điểm của mọi chủ đề bàn tán cho đến cả vụ bê bối doping một thời từng làm hao tốn giấy mực giới báo chí. Sau khi trở thành một con nghiện ma túy và giải nghệ mà không một lời bào chữa. Ba năm sau, anh trở lại làm huấn luyện viên hợp đồng cho đội bóng bầu dục tại trường thể thao thể dục Hanyang cũ của mình, với vẻ mặt thản nhiên ngây ngô như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến ban giám hiệu, phụ huynh và đội bóng cảm thấy chướng mắt. Ngôi trường mà anh trở về vẫn rất khác so với những gì Ga-ram từng hy vọng.





Yoon Seong-jun, diễn viên Kim Yo-han

Là một người cực kỳ chăm chỉ, Yoon Seong-jun không một lần nào vắng mặt trong các buổi huấn luyện buổi sớm, điều mà bạn bè anh luôn cảm thấy mệt mỏi. Dù thế anh vẫn luôn cảm thấy tự ti. Seong-jun nghĩ rằng mọi sự chăm chỉ cũng đều không bằng thứ gọi là tài năng thiên bẩm, nên lúc nào cũng bị đè nặng bởi mặc cảm bản thân. Seong-jun vừa căm ghét vừa ghen tị với những người có thiên phú trời cho. Nhưng rốt cuộc, anh cũng chỉ là một chàng trai 19 tuổi yêu thể thao và muốn được công nhận, có thể tổn thương bởi hành động vô tâm của mối tình đầu, và cũng là người chạy như bay cả một vòng sân đấu trước lời khen từ huấn luyện viên Ju Ga-ram.





Oh Young-kwang, diễn viên Kim Yi-jun

Đảm nhận vai trò là bộ não của đội bóng bầu dục, nhưng đội phó Oh Young-kwang không nghĩ môn thể thao này có thể giúp anh kiếm sống. Chính vì thế anh dùng bộ não thiên tài của mình cho kỳ thi công chức làm cảnh sát thay vì dùng để lập nên chiến lược thi đấu cho đội. Anh cũng đã nói những lời lẽ như dao cứa vào tim của đồng đội, rằng mỗi người hãy tự tìm cách sống của riêng mình. Young-kwang đã làm tổn thương bạn bè bằng những lời nói thực tế, nhưng thật ra, người tổn thương nhiều nhất lại là chính bản thân anh.





So Myung-woo, diễn viên Lee Su-chan

So Myung-woo chuẩn chỉnh là một người có suy nghĩ đơn giản, ngây ngô nghĩ mình là nhân vật chính của một bộ phim thanh xuân, anh thích bóng bầu dục và bắt đầu chơi môn thể thao này đơn giản vì trông nó ngầu! Anh cũng thấy huấn luyện viên Ju Ga-ram rất ngầu! Myung-woo cũng vận hành một kênh YouTube vì anh muốn cho thế giới thấy dáng vẻ “ngầu đét” của mình khi chơi bóng bầu dục. Anh hay bị Yoon Seong-jun trêu ghẹo, bị Oh Young-kwang “bơ đẹp”. Dù đôi lúc anh tức giận, nổi nóng vì điều đó nhưng thật ra Myung-woo không hề giận, vì họ là những người bạn của nhau!