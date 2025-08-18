Toàn bộ thành viên TXT tái ký hợp đồng với BigHit Music

ⓒ Big Hit Music

Công ty giải trí BigHit Music ngày 25/8 thông báo nhóm nhạc Tomorrow X Together (TXT) đã chính thức gia hạn hợp đồng. Trước đó, vào ngày 22/8 công ty đã đăng tải tin vui này trên nền tảng fan toàn cầu Weverse cho biết TXT (gồm Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, HueningKai) đã tái ký hợp đồng. Công ty chủ quản khẳng định sẽ hỗ trợ hết sức để các thành viên thử sức với nhiều hoạt động đa dạng, đồng thời bày tỏ mong muốn khán giả kỳ vọng vào tương lai mà nhóm cùng công ty viết nên.





Cùng ngày, các thành viên cũng đề cập đến việc gia hạn hợp đồng trong buổi diễn mở màn world tour “Tomorrow X Together World Tour” tại Gocheok Sky Dome, Seoul. Trưởng nhóm Soobin đọc thư tay vào cuối buổi biểu diễn và cho biết tất cả các thành viên hoàn tất việc tái ký hợp đồng để giữ lời hứa cùng nhau đi lâu và xa hơn.





Tomorrow X Together (TXT) ra mắt vào năm 2019 với album mini đầu tay “The Dream Chapter: STAR”. Trong 2 năm liên tiếp 2022 và 2023, nhóm góp mặt tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza tại Chicago (Mỹ), đặc biệt TXT trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên đảm nhận vai trò nghệ sĩ diễn chính trong Lollapalooza năm 2023.





Album mini thứ 5 “The Name Chapter: TEMPTATION” phát hành năm 2023 đã đạt vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Billboard 200. Album phòng thu thứ 4 “The Star Chapter: TOGETHER” phát hành vào tháng 7/2025 vừa qua cũng đã vươn lên hạng 3 trên bảng xếp hạng Billboard 200, nối dài thành công vang dội.

Sau khi gia hạn hợp đồng, TXT sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới bắt đầu từ ngày 9/9 tại San Jose (Mỹ), đi qua 7 thành phố của Mỹ và 3 thành phố của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, BigHit Music đang quản lý các nghệ sĩ: Lee Hyun, Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), Tomorrow X Together (TXT) và nhóm tân binh CORTIS.