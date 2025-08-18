Tân binh AtHeart thu hút sự chú ý từ truyền thông quốc tế

ⓒ TITAN CONTENT

Tạp chí âm nhạc uy tín Billboard của Mỹ ngày 22/8 (giờ địa phương), đã đăng tải bài báo có tiêu đề “AtHeart là Tân binh K-Pop của tháng 8”, lựa chọn nhóm nhạc nữ AtHeart là tân binh K-pop của tháng trên trang web chính chức.





Billboard đã vinh danh AtHeart, nhóm nhạc nữ đầu tiên của Titan Content - công ty K-pop toàn cầu đặt trụ sở tại Mỹ đầu tiên, là một nhóm nhạc được rèn luyện và sinh ra dưới bàn tay của những nhà chuyên môn dẫn đầu ngành công nghiệp K-pop và những nhà sản xuất hàng đầu thế giới góp tay vào album đầu tay của các cô nàng. Điểm mạnh của AtHeart nằm ở sự đa văn hóa và đa ngôn ngữ của một nhóm nhạc nữ đa quốc tịch, chứng minh được chất lượng âm nhạc và màn trình diễn đỉnh cao mà người hâm mộ K-pop thường mong đợi.





Ngoài ra, Tạp chí âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) cũng đưa AtHeart vào danh sách “Nhóm nhạc nữ K-pop đáng chú ý năm 2025” trước khi chính thức ra mắt, góp phần thu hút thêm nhiều sự kỳ vọng hơn nữa cho màn ra mắt của nhóm trong năm nay.





Bên cạnh đó, nhóm còn thu hút sự chú ý từ các đơn vị truyền thông quốc tế lớn như hai tạp chí Mỹ là The Hollywood Reporter, Rolling Stone, cũng như tạp chí phê bình âm nhạc của Anh NME (New Musical Express) sau khi phát hành đĩa mở rộng (EP) đầu tay “Plot Twist”, cho thấy sức ảnh hưởng toàn cầu đối với một nhóm nhạc K-pop tân binh.





“Plot Twist” là EP đầu tay đánh dấu bước tiến đầu tiên của AtHeart như một cú vỗ cánh nhỏ bé có thể tạo nên một cơn gió mạnh mẽ, thể hiện tiềm năng vô hạn của mình trong việc mở ra một hình mẫu mới cho làng nhạc K-pop. Thêm vào đó, nhóm trước khi debut còn được chọn làm đại sứ cho một thương hiệu nước uống toàn cầu, cùng loạt lời mời từ giới quảng cáo và thời trang, minh chứng tiềm năng của nhóm như một “biểu tượng toàn cầu thế hệ mới”.