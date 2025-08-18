ⓒ KBS News

Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, chính là một trong những nhân vật quyền lực được nhắc đến nhiều nhất tại Bắc Triều Tiên. Từ năm 2020, nhiều tuyên bố chính thức của Bình Nhưỡng được công bố dưới danh nghĩa của bà, cho thấy bà là “người phát ngôn” đại diện cho lập trường của Bắc Triều Tiên, vừa gửi thông điệp đến Hàn Quốc, vừa truyền tải thông điệp nhắm tới Mỹ. Nhiều phát biểu gay gắt nhắm vào Hàn Quốc cho thấy tiếng nói của bà có sức nặng thực tế.





Từ khi xuất hiện công khai vào năm 2011, bà Kim Yo-jong luôn đồng hành cùng anh trai trong các sự kiện lớn và nhanh chóng được bổ nhiệm vào nhiều vị trí cấp cao trong đảng Lao động miền Bắc. Không chỉ là em gái, bà Kim còn là người bên cạnh hỗ trợ ông Kim Jong-un trong việc điều hành đất nước, trực tiếp tham gia hoạch định chính sách đối nội và đối ngoại.





Sự xuất hiện của Kim Ju-ae, con gái Chủ tịch Kim Jong-un, đã khiến cục diện chính trị tại Bình Nhưỡng thay đổi rõ rệt. Dù khó có khả năng trở thành người kế vị chính thức, song bà Kim Yo-jong vẫn có khả năng là người tạm thời tiếp quản quyền lực trong trường hợp xảy ra bất trắc với nhà lãnh đạo Kim. Theo đó, mức độ ảnh hưởng chính trị của bà trong tương lai là điều không thể xem nhẹ.



