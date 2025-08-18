Phần 23: Sự ra đời của điện thoại nội địa viết nên trang sử về cường quốc công nghệ thông tin

Ngày 17/9/1988, chiếc điện thoại di động nội địa đầu tiên của Hàn Quốc được ra mắt. Sản phẩm này còn được gọi là “điện thoại cục gạch” vì thiết kế thô kệch và chất lượng cuộc gọi còn hạn chế. Tuy nhiên, việc Hàn Quốc phát triển được điện thoại di động hoàn toàn bằng công nghệ trong nước đã mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Sau đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã chính thức bước vào lĩnh vực phát triển điện thoại di động, liên tục giới thiệu những thiết kế và tính năng sáng tạo.

Năm 1996, Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thương mại hóa công nghệ mạng di động CDMA (Code division multiple access). So với hệ thống analog trước đó, CDMA mang lại chất lượng cuộc gọi vượt trội, cải thiện hiệu quả sử dụng tần số một cách đột phá, cho phép nhiều người dùng có thể sử dụng dịch vụ viễn thông với chi phí rẻ. Thành công của CDMA không chỉ khẳng định bước nhảy vọt về công nghệ, mà còn mở đường để Hàn Quốc vươn lên thành cường quốc trong lĩnh vực thông tin di động. Đây cũng chính là bệ phóng giúp xuất khẩu điện thoại di động nội địa Hàn Quốc tăng trưởng nhanh và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Kỷ nguyên điện thoại thông minh mở ra những thay đổi mới

Đầu những năm 2000, cùng với sự ra đời của mạng di động thế hệ thứ ba (3G), điện thoại thông minh xuất hiện biến điện thoại di động từ công cụ liên lạc đơn thuần thành một chiếc “máy tính nhỏ”. Năm 2007, sau khi hãng Apple cho ra mắt iPhone đã tạo nên cuộc cách mạng, thay đổi hoàn toàn khái niệm về điện thoại. Ngay sau đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã nhanh chóng áp dụng Android của Google để phát triển sản phẩm điện thoại thông minh riêng, khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu. Tiếp đó, sự phát triển của công nghệ 4G LTE và 5G đã mở ra kỷ nguyên internet tốc độ cao, cho phép tích hợp nhiều dịch vụ tiên tiến, mang lại thay đổi sâu rộng về mọi mặt trong đời sống.





Vai trò của điện thoại di động trong việc đưa Hàn Quốc trở thành cường quốc công nghệ thông tin

Điện thoại di động được xem là ngành công nghiệp tiêu biểu, hội tụ hầu như toàn bộ công nghệ thông tin (IT) hiện đại từ viễn thông, phát sóng, màn hình hiển thị đến bộ nhớ và pin. Các doanh nghiệp Hàn Quốc tiêu biểu như hãng điện tử Samsung không chỉ làm chủ công nghệ sản xuất thiết bị đầu cuối mà còn nắm vững cả hệ thống kỹ thuật, dẫn dắt thị trường toàn cầu. Nhờ đó, Hàn Quốc đã khẳng định vị thế của một cường quốc IT thực thụ.