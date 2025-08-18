Jungkook (BTS) một lần nữa bị fan cuồng đột nhập nhà riêng

ⓒ Big Hit Music

Cảnh sát quận Yongsan (Seoul) ngày 31/8 cho biết đã bắt giữ một phụ nữ Hàn Quốc ngoài 40 tuổi với cáo buộc xâm nhập chỗ ở trái phép nhà riêng của Jungkook, thành viên nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS).





Theo cảnh sát, vào khoảng 11 giờ 20 phút tối (giờ địa phương) ngày 30/8, đối tượng này đã lẻn vào khu vực bãi đỗ xe thuộc nhà riêng của Jungkook tại quận Yongsan (Seoul). Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và bắt giữ người phụ nữ trên tại hiện trường lúc 0 giờ 2 phút rạng sáng ngày 31/8 và tiến hành điều tra quá trình và tình tiết liên quan của vụ việc.





Trước đó, vào ngày Jungkook xuất ngũ 11/6 vừa qua, một phụ nữ Trung Quốc ngoài 30 tuổi đã bị cơ quan chức năng Hàn Quốc truy tố không giam giữ sau khi đối tượng này tìm đến nhà riêng của Jungkook và nhiều lần nhập mật mã cửa chính tòa nhà, tìm cách xâm nhập vào nhà riêng của nam ca sĩ. Người này sau đó đã khai nhận bản thân sang Hàn Quốc với mục đích để “gặp Jungkook” sau khi anh xuất ngũ.





Không chỉ Jungkook, các thành viên khác của BTS cũng từng là nạn nhân của fan cuồng quá mức theo hướng tiêu cực. Vào ngày 13/6 năm ngoái, Jin đã bị một fan nữ Nhật Bản ngoài 50 tuổi bất ngờ hôn lên má tại sự kiện “ôm” thuộc khuôn khổ sự kiện “Jin’s Greetings”, nhân dịp kỷ niệm ngày ra mắt nhóm BTS diễn ra tại sân vận động Jamsil (quận Songpa, Seoul). Sau khi tiếp nhận tố cáo từ một cư dân mạng vào tháng 5, cảnh sát đã chính thức cáo buộc và triệu tập điều tra đối tượng này với tội danh “quấy rối tình dục nơi công cộng”, vi phạm Luật bạo lực tình dục.