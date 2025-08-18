Stray Kids và “Thợ săn quỷ Kpop” cùng ghi dấu trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Mỹ

ⓒ JYP Entertainment, NETFLIX

Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 1/9 công bố bài báo dự báo bảng xếp hạng “Billboard 200” (ngày 6/9), trong đó album chính thức thứ 4 “KARMA” của nhóm nhạc nam Stray Kids đã vươn lên vị trí số 1.





Trong tuần đầu phát hành, album “KARMA” đã tiêu thụ hơn 313.000 bản tại Mỹ, tăng khoảng 63.500 bản so với kỷ lục trước đó của album “(5-STAR)” (249.500 bản).





Thành tích này không chỉ giúp Stray Kids lập kỷ lục album K-pop phát hành trong năm nay có doanh số tuần đầu cao nhất tại Mỹ, mà còn xếp thứ 3 trong số tất cả các nghệ sĩ chỉ sau nam ca sĩ Morgan Wallen và The Weeknd. Bên cạnh đó đây còn là lần thứ 7 nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng này, chính thức vượt qua nhóm nhạc nam toàn cầu Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) để trở thành nghệ sĩ K-pop sở hữu nhiều album đầu bảng nhất lịch sử “Billboard 200” kể từ khi ra mắt, bao gồm album mini “Oddinary” (phát hành năm 2022), 合 (HOP) (phát hành 12/2024).





Album “KARMA” cũng đạt vị trí cao nhất từ trước đến nay của nhóm tại bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh (Official Chart), đứng hạng 22 trong bảng “Top 100 Albums”. Đồng thời, Stray Kids cũng là nhóm nhạc đầu tiên được đề cử ở hạng mục “Nhóm nhạc xuất sắc nhất” (Best Group) tại Giải thưởng Video âm nhạc MTV (MTV Video Music Awards, VMA), cho thấy nhóm tiếp tục duy trì đà thành công toàn cầu.





Đáng chú ý, vị trí ngay sau Stray Kids trên “Billboard 200” cũng thuộc về tác phẩm của K-pop. Album nhạc phim (OST) hoạt hình của Netflix “KPop Demon Hunters (Thợ săn quỷ Kpop)” giữ vị trí thứ 2, đánh dấu 5 tuần liên tiếp trụ vững hạng 2 và tổng cộng 6 tuần ở vị trí số 1. Doanh số album tuần qua đạt 125.000 bản, tăng 16% so với tuần trước, được cho là nhờ hiệu ứng từ các buổi chiếu phim đặc biệt được tổ chức tại Mỹ hồi cuối tháng 8.





Album “KPop Demon Hunters” đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trên cả hai bảng xếp hạng chủ lực của Billboard. Trên “Billboard 200”, album liên tục 10 tuần nằm trong top 10 kể từ khi ra mắt. Trên bảng xếp hạng ca khúc “Hot 100”, bài hát “Golden” từ album này khởi đầu ở vị trí 81 và nhanh chóng vươn lên vị trí Quán quân ở tuần thứ 7, giữ vững ngôi đầu hai tuần liên tiếp. Cho đến nay, các bài hát K-pop lọt vào top 10 “Hot 100” đều là bài hát nhóm hoặc bài hát solo của các thành viên BTS, và “Golden” là bài hát K-pop đầu tiên do một nữ ca sĩ thể hiện đạt được vị trí này.