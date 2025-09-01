Jimin (BTS) thừa nhận từng hẹn hò Song Da-eun nhưng hiện tại không có mối quan hệ tình cảm

ⓒ Big Hit Music





Công ty giải trí BigHit Music đã ra thông báo chính thức vào ngày 31/8, nêu rõ thành viên Jimin của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) và nữ diễn viên Song Da-eun từng hẹn hò từ nhiều năm trước, nhưng hiện cả hai không có mối quan hệ tình cảm.





BigHit Music khẳng định luôn tôn trọng đời tư của nam nghệ sĩ cũng như đối phương nên trước đây đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Tuy nhiên, trước những tin đồn suy đoán và thông tin sai sự thật liên quan đến đời tư của nghệ sĩ tràn lan, công ty buộc phải công bố một số thông tin cơ bản để làm rõ. Thêm vào đó, công ty cũng kêu gọi công chúng hạn chế những suy đoán vô căn cứ liên quan đến đời tư nghệ sĩ, đồng thời tha thiết đề nghị ngừng các hành động có thể gây tổn hại đến Jimin cũng như những người liên quan.





Trước đó, Jimin và Song Da-eun nhiều lần dính tin đồn hẹn hò khi trên mạng xã hội lan truyền những nghi vấn về đồ đôi hay việc hẹn hò tại nhà riêng giữa hai người. Đặc biệt, Song Da-eun vào ngày 27/8 vừa qua còn khiến tin đồn bùng phát trở lại khi đăng tải video cho thấy Jimin đến thăm nhà cô.





Tuy nhiên, sau thời gian cả hai bên im lặng, phía Jimin đã trực tiếp thừa nhận nam thần tượng từng hẹn hò với Song Da-eun trong quá khứ và khẳng định cả hai đã chia tay, qua đó khép lại loạt tranh cãi vừa qua.