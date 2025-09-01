Chae-young (TWICE) chính thức hế lộ thế giới âm nhạc cho màn ra mắt solo

ⓒ JYP Entertainment





Thành viên Chae-young (TWICE) sẽ chính thức ra mắt vào ngày 12/9 tới. Cô nàng vào nửa đêm ngày 2/9 đã tung ra nhiều nội dung “nhá hàng” quảng bá cho album ra mắt solo đầu tiên “LIL FANTASY vol. 1”, bao gồm cả danh sách các ca khúc (tracklist), thông qua tài khoản mạng xã hội chính thức.





Tên Album “LIL FANTASY vol. 1” bắt nguồn từ ý tưởng “Thế giới nhỏ bé của Chae-young”, có tổng cộng 10 bài hát gồm cả ca khúc chủ đề là “SHOOT (Firecracker)” và 1 bài hát chỉ có trong CD đó là “Lonely doll waltz”. Vào ngày 1/9, Chae-young đã phát hành trước video âm nhạc (MV) cho ca khúc “AVOCADO” trong album hợp tác cùng ban nhạc Nhật Bản Gliiico.





Trong lần ra mắt solo này, Chae-young còn kết hợp với nhiều nghệ sĩ khác như rapper Sokodomo, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Sumin, Jibin của nhóm nhạc Y2K92, và chính nữ ca sĩ cũng tham gia sáng tác và viết lời cho tất cả các bài hát, thể hiện khả năng âm nhạc của bản thân.





Ngoài ra, sự kiện nghe thử trước (pre-listening) dành cho người hâm mộ cũng được tổ chức tại quận Yongsan, Seoul vào ngày 11/9, một ngày trước khi album được phát hành. Nữ nghệ sĩ sẽ trực tiếp tham dự và gặp gỡ người hâm mộ trong phần cuối của chương trình.





Chae-young là thành viên thứ 4 của TWICE ra mắt solo, sau Na-yeon, Ji-hyo và Tzuyu. Album “LIL FANTASY vol. 1” cùng ca khúc chủ đề “SHOOT (Firecracker)” sẽ được phát hành chính thức vào lúc 1 giờ chiều (giờ Hàn Quốc) ngày 12/9.