Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ và triển vọng đối thoại Mỹ-Triều

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 (giờ địa phương) đã lần đầu tiên hội đàm thượng đỉnh tại Washington (Mỹ), trong đó tập trung thảo luận về việc xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và quan hệ với Bắc Triều Tiên. Tại đây, ông Trump khẳng định có quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Kim, thể hiện quyết tâm nối lại đối thoại với miền Bắc. Về phần mình, Tổng thống Lee cho biết bản thân sẵn sàng làm “người giữ nhịp” hỗ trợ nối lại đối thoại Mỹ-Triều.





Lãnh đạo Nhà trắng đã để ngỏ khả năng có thể gặp ông Kim bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, khả năng Bắc Triều Tiên chấp nhận đối thoại với Mỹ hiện tại là rất thấp, bởi Bình Nhưỡng đã vạch ra ranh giới rõ ràng, đó là chỉ đối thoại nếu được công nhận là nước sở hữu vũ khí hạt nhân và nếu Washington từ bỏ nguyên tắc phi hạt nhân hóa.





Trong khi đó, lãnh đạo Hàn-Mỹ lại tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc trong Hội nghị thượng đỉnh song phương vừa qua. Ông Lee còn khẳng định việc tuân thủ nghiêm ngặt Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) là phù hợp với lợi ích chung của cả hai miền Nam-Bắc. Bình Nhưỡng sau đó đã chỉ trích phát biểu của Tổng thống Lee là “một ảo tưởng”, song không trực tiếp nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy miền Bắc đang theo dõi sự thay đổi trong chính sách đối với Bắc Triều Tiên của Mỹ. Vì vậy, vẫn cần phải chờ xem liệu hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa qua có thể trở thành điểm khởi đầu cho nền hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc hay không.



