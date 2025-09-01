JYP mở ra một tương lai mới cho ngành giải trí toàn cầu với nghệ sĩ AI

ⓒ JYP Entertainment

Công ty giải trí JYP Entertaiment ngày 3/9 thông báo đang hợp tác với công ty con chuyên kinh doanh công nghệ Blue Garage để tạo ra các nghệ sĩ trí tuệ nhân tạo (AI).





Các nghệ sĩ AI của JYP được bắt nguồn từ câu hỏi “Liệu AI có thể trở thành một thực thể gọi tên và tương tác với người hâm mộ hay không?”. Và mục tiêu chính của công ty là kết hợp K-pop, văn hóa Hàn Quốc và AI để tạo ra những nghệ sĩ thế hệ tiếp theo, mở ra một tương lai mới cho ngành giải trí toàn cầu.





Đại diện của Blue Garage cũng chia sẻ đây chính là nỗ lực đầu tiên nhằm tái định nghĩa bản chất của ngành giải trí bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bằng cách kết hợp năng lực sáng tạo, lượng người hâm mộ của JYP và sự đổi mới của AI, công ty sẽ mở ra một tương lại mới cho nội dung K-content toàn cầu.





Để đạt được điều này, Blue Garage tuyển chọn các nhân tài chuyên biệt trên ba lĩnh vực là sáng tạo và người hâm mộ, nhân vật, sản phẩm và kỹ thuật với tổng cộng 17 vị trí đang tuyển dụng.