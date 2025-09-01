Lee Jun-young trở lại với tư cách ca sĩ sau 5 năm với “LAST DANCE”

ⓒ BILLIONS

Công ty quản lý Billions vào 0 giờ ngày 4/9 (giờ Hàn Quốc) đã thông báo về màn trở lại của nam ca sĩ Lee Jun-young với lịch trình phát hành album mini đầu tay mang tên “LAST DANCE” trên trang mạng xã hội chính thức.





Theo lịch trình, danh sách bài hát (tracklist) của album “LAST DANCE” sẽ được công bố vào ngày 5/9 tới. Từ ngày 8/9, album vật lý sẽ chính thức mở bán đặt trước trên các trang nhạc trực tuyến. Bộ ảnh concept với bốn phiên bản khác nhau cùng hai phiên bản poster động của nam ca sĩ sẽ lần lượt được giới thiệu, hé lộ trọn vẹn màu sắc âm nhạc trong sản phẩm mới. Video ca nhạc (MV) ca khúc chủ đề cũng được phát hành với hai phiên bản. Và một bản phối lại tất cả các bài hát trong album sẽ được “nhá hàng” vào ngày 17/9.





Album mới lần này đánh dấu sự trở lại của Lee Jun-young với tư cách ca sĩ sau gần 5 năm kể từ đĩa đơn kỹ thuật số “Amen” phát hành năm 2020.





Trong năm 2025, Lee Jun-young cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh với loạt vai diễn đa dạng trong loạt phim của Netflix như “멜로무비” (Tình yêu của Mu Bi), “폭싹 속았수다” (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt), “약한영웅 Class 2” (Người hùng yếu đuối 2), phim truyền hình “24시 헬스클럽” (tạm dịch “Phòng tập thể dục 24 giờ”). Với khả năng diễn xuất ngày càng trưởng thành cùng lịch trình dày đặc, anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ “đắt show” nhất hiện nay, càng khiến công chúng kỳ vọng vào sự trở lại trên cương vị ca sĩ.





Album mini đầu tay “LAST DANCE” sẽ chính thức phát hành vào lúc 6 giờ chiều ngày 22/9 trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến.