ZeroBaseOne viết nên lịch sử Kpop với “NEVER SAY NEVER”

Nhóm nhạc nam ZeroBaseOne tiếp tục lập kỷ lục mới khi album chính thức đầu tay “NEVER SAY NEVER” phát hành ngày 1/9 vừa qua đạt hơn 1,1 triệu bản chỉ trong ngày đầu tiên, chính thức đưa nhóm trở lại ngôi vị “nhóm nhạc triệu bản”.





Với thành tích này, ZeroBaseOne đã trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên trong lịch sử sở hữu 6 album liên tiếp đạt “triệu bản”, đồng thời ghi danh là nhóm đạt cột mốc 9 triệu bản bán ra trong vòng chưa đầy hai năm, tốc độ nhanh nhất trong giới idol K-pop.





Không chỉ gây tiếng vang tại Hàn Quốc, ZeroBaseOne còn thống trị nhiều bảng xếp hạng quốc tế. “NEVER SAY NEVER” đã giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng “Top Album” của iTunes tại Qatar, Nga, Cộng hòa Séc và nhiều quốc gia khác, đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng “Top 100 Album” của trang âm nhạc Line Music (Nhật Bản). Với ca khúc chủ đề “Iconik”, nhóm đã vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng “Top Song” của iTunes tại nhiều quốc gia như Bahrain, Việt Nam, Chile, Indonesia và Argentina. Chỉ sau hai ngày phát hành, video âm nhạc (MV) của ca khúc cũng đã vượt mốc 16 triệu lượt xem, đồng thời lọt vào bảng xếp hạng Âm nhạc thịnh hành với tốc độ tăng trưởng ấn tượng.





Album mang ý nghĩa đặc biệt khi là album chính thức đầu tiên kể từ khi ZeroBaseOne ra mắt, đồng thời đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong hành trình âm nhạc được gây dựng cùng Zerose (tên fandom của ZeroBaseOne). Sau bộ ba đĩa đơn mở rộng về tuổi trẻ (YOUTH IN THE SHADE, MELTING POINT, You had me at HELLO) và 2 đĩa đơn mở rộng về Paradise (BLUE PARADISE, CINEMA PARADISE), nhóm đã cô đọng toàn bộ câu chuyện kéo dài suốt hai năm để tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh, thể hiện trọn vẹn năng lượng đặc trưng mang tính biểu tượng nhất của “Team ZB1”.





Đặc biệt, ZeroBaseOne đã truyền tải ý chí không ngừng thử thách bản thân với thông điệp cổ vũ mạnh mẽ “Không gì là không thể (Never Say Never)”, gửi đến những ai đang mơ ước điều đặc biệt giữa cuộc sống thường nhật rằng chỉ cần không từ bỏ, ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực.





Với sự ủng hộ bùng nổ của khán giả trong và ngoài nước, ZeroBaseOne đang viết tiếp đồ thị đi lên không ngừng. Sự kết hợp giữa thử nghiệm âm nhạc không giới hạn và sức hút mang đậm dấu ấn riêng đã củng cố vị thế nhóm như một “nhóm nhạc hàng đầu thế giới” mới của K-pop.