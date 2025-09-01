“Hội thảo Du học Hàn Quốc” giúp người trẻ Việt hiện thực hóa ước mơ du học

Với hơn 56.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hàn Quốc, xứ sở kimchi hiện là một trong những điểm đến du học lý tưởng và phổ biến nhất đối với giới trẻ Việt. Trước xu thế hợp tác giáo dục ngày càng sâu rộng giữa hai nước, Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam (KECVN) đã và đang đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp giới trẻ Việt Nam tiếp cận thông tin du học chính thống và toàn diện. Ngày 26-27/7 vừa qua, Văn phòng đã tổ chức thành công “Hội thảo du học Hàn Quốc 2025” tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.





Đây là lần thứ 3 Văn phòng tổ chức Hội thảo du học, với sự tham gia đông đảo từ 74 trường đại học Hàn Quốc. Sự kiện cũng chứng kiến màn “chào sân” của Job Korea, đơn vị chuyên cung cấp thông tin việc làm, và sự xuất hiện của Lãnh sự phụ trách xét duyệt visa du học thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Ngoài tư vấn du học, sự kiện cũng bao gồm nhiều hoạt động bên lề mang đến trải nghiệm bổ ích cho khách tham dự như cuộc thi nói tiếng Hàn, các gian hàng của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, trò chơi trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc.





Mời quý thính giả gặp gỡ ông Kim Hyun-dong, Trưởng Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam, để hiểu rõ hơn về hoạt động của đơn vị và xu hướng du học Hàn Quốc hiện nay.