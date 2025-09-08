Vì tình yêu, đầu tiên (Love, Take Two)





Tên tiếng Hàn: 첫, 사랑을 위하여

Thể loại: Phim truyền hình lãng mạn, tâm lý

Diễn viên: Yum Jung-ah, Choi Yoon-ji, Park Hae-joon, Kim Min-kyu, Kim Sun-young

Đạo diễn: Yoo Je-won

Kịch bản: Seong Woo-jin

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 04/08/2025 ~

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Một bà mẹ đơn thân và cô con gái sinh viên trường y bước vào chương thứ hai đầy bất ngờ trong cuộc đời. Cả hai quyết định sống trọn vẹn cho hôm nay, không phải ngày mai, và đây là chuyện tình đầu của họ, chứ không phải kết thúc!





Lee Ji-an, diễn viên Yum Jung-ah

Lee Ji-an là một quản lý công trường xây dựng kiên trì, năng lực và có tình nghĩa, điều đó đã tạo nên sức hút riêng cho cô. Ji-an tự hào về con gái của mình khi con bé đỗ trường y và một lúc nào đó sẽ trở thành bác sĩ. Chỉ nghĩ thôi đã khiến Ji-an cảm thấy vui trong lòng, có thể bỏ mặc những rắc rối và muộn phiền trong công việc. Nhưng hỡi ôi, một ngày nọ con gái cô không chỉ biến mất mà thậm chí còn bỏ cả học!? Ngay cả công việc và những mối quan hệ xung quanh Ji-an cũng xảy ra nhiều việc trục trặc khiến cuộc sống cô đảo lộn. Rồi cô đến Cheonghae để tìm kiếm cô con gái đã bỏ nhà đi thì gặp lại mối tình đầu Ryu Jeong-seok. Tại đây, Ji-an cũng phát hiện ra một bí mật bất ngờ về con gái mình mà trước đây cô không bao giờ để tâm. Từ đó, cô bắt đầu sống một cuộc đời mới, học cách làm mẹ và làm thế nào để trở thành tình yêu của ai đó.





Ryu Jeong-seok, diễn viên Park Hae-joon

Ryu Jeong-seok là một kiến trúc sư nổi tiếng từng đoạt nhiều giải thưởng kiến trúc quốc tế. Anh hiện đang điều hành một văn phòng kiến trúc riêng và cũng đồng thời là “single dad” sống cùng con trai Ryu Bo-hyeon tại Cheonghae. Jeong-seok có vẻ ngoài bảnh bao, chín chắn của một người đàn ông độ tứ tuần nhưng lại rất hào sảng, thẳng tính và dễ cáu. Anh từng kết hôn với bạn cùng khoa rồi cả hai cùng đi du học Đức rồi sinh con. Để vợ có thể tập trung học hành, Jeong-seok chấp nhận tạm dừng việc học để gánh vác việc chăm con. Nhưng cuối cùng cả hai đã chia tay, anh dắt con quay trở về Hàn Quốc. Trong quá khứ, Ji-an từng theo đuổi Jeong-seok. Bây giờ, hơn 20 năm sau sau khi gặp lại, cuộc sống của cả hai dường như đã thay đổi, và cảm xúc dành cho đối phương dường như cũng vậy…





Lee Hyo-ri, diễn viên Choi Yoon-ji

Là một đứa trẻ mồ côi cha từ bé, việc trưởng thành một cách mạnh mẽ đối với Lee Hyo-ri không hề dễ dàng. Nhờ tình yêu thương của mẹ Lee Ji-an cùng người bạn của mẹ, cô Seon-yeong, lúc nào cũng “đóng vai” người bố yêu thương mình, Hyo-ri đã lớn lên một cách khỏe mạnh. Nhưng từ khi cô trở thành học sinh giỏi xuất sắc, mẹ cô đã bắt đầu thay đổi, bà có ý định sẽ nuôi dạy để cô có thể tiến bước vào cánh cổng trường đại học Hàn Quốc danh giá, thay đổi cuộc đời. Theo nguyện vọng của mẹ, Hyo-ri đã thành công bước chân vào trường y. Thế rồi do không thích nghi được với môi trường tại đây, cô bắt đầu hoang mang vô định, và bắt đầu một hành trình lang thang tìm lại chính mình. Trong lúc đó cô cũng có cảm giác oán giận mẹ, nhưng cũng rất thương bà. Tại ngôi làng ven biển mà Hyo-ri đặt chân đến, cô đã tái định nghĩa lại về “mẹ” trong mình, cũng như tìm được một tình yêu chân chính.





Ryu Bo-hyeon, diễn viên Kim Min-kyu

Là con trai của Ryu Jeong-seok, Ryu Bo-hyeon hiện đang điều hành một nông trại hoa kiểng. Chính vì tính cách “ngoài lạnh trong nóng”, hay giúp đỡ người khác của mình mà Bo-hyeon rất được dân làng yêu thương. Lớn lên trong sự rạn nứt giữa bố và mẹ, anh dần quen với cảm xúc cô đơn, phải tự mình trưởng thành. Trong một lần tình cờ giúp đỡ Lee Hyo-ri, người đến làng bằng xe cắm trại và cũng có rất nhiều câu chuyện trong lòng, Bo-hyeon bắt đầu cảm thấy tò mò về cô gái này.