Phần 24: Hàn Quốc gia nhập Liên hợp quốc, trở thành quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế

Quan hệ đặc biệt giữa Liên hợp quốc và Hàn Quốc

Liên hợp quốc được thành lập vào năm 1945 với mục tiêu ngăn chặn chiến tranh và duy trì hòa bình, có mối quan hệ đặc biệt với Hàn Quốc. Năm 1948, chỉ riêng Hàn Quốc tiến hành Tổng tuyển cử dưới sự giám sát của Liên hợp quốc, và Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức công nhận Chính phủ Hàn Quốc là chính quyền hợp pháp duy nhất trên bán đảo Hàn Quốc. Ngay sau khi Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào tháng 6/1950, Liên hợp quốc đã lên án cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên và quyết định huy động lực lượng quân sự tham chiến. Sau chiến tranh, Liên hợp quốc cũng tiếp tục viện trợ vật tư và lương thực để giúp Hàn Quốc tái thiết.





Nỗ lực gia nhập Liên hợp quốc của Hàn Quốc

Từ năm 1949, Hàn Quốc đã nhiều lần trình đơn xin gia nhập Liên hợp quốc nhưng đều không thành công do Liên Xô là một trong 5 nước ủy viên thường trực, đã liên tục sử dụng quyền phủ quyết. Bắc Triều Tiên cũng từng nộp đơn nhưng thất bại do bị đánh giá là không thực sự có ý tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và không nhận được sự ủng hộ nào ngoài Liên Xô. Sau đó, Hàn Quốc thông qua Tuyên bố chính sách ngoại giao thống nhất hòa bình ngày 23/6/1973, quyết định chấp nhận việc cả hai miền Nam-Bắc cùng gia nhập Liên hợp quốc. Tuy nhiên, phía Bắc Triều Tiên giữ lập trường chỉ tồn tại một quốc gia duy nhất trên bán đảo Hàn Quốc và phản đối việc hai miền cùng gia nhập.





Hai miền Nam-Bắc cùng đồng thời gia nhập Liên hợp quốc

Cuối những năm 1980, nhờ tích cực theo đuổi chính sách ngoại giao phương Bắc, Hàn Quốc bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và đẩy nhanh nỗ lực gia nhập Liên hợp quốc. Trước tình hình đó, Bắc Triều Tiên cũng thay đổi chiến lược. Đến năm 1991, cả Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên chính thức trở thành thành viên Liên hợp quốc. Đây là một sự kiện mang tính biểu tượng, đánh dấu việc cộng đồng quốc tế công nhận hai miền như hai quốc gia riêng biệt, đồng thời đưa vấn đề bán đảo Hàn Quốc trở thành một vấn đề mang tính quốc tế.