Phần 24: Hàn Quốc gia nhập Liên hợp quốc, trở thành quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế

Quan hệ đặc biệt giữa Liên hợp quốc và Hàn Quốc
Liên hợp quốc được thành lập vào năm 1945 với mục tiêu ngăn chặn chiến tranh và duy trì hòa bình, có mối quan hệ đặc biệt với Hàn Quốc. Năm 1948, chỉ riêng Hàn Quốc tiến hành Tổng tuyển cử dưới sự giám sát của Liên hợp quốc, và Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức công nhận Chính phủ Hàn Quốc là chính quyền hợp pháp duy nhất trên bán đảo Hàn Quốc. Ngay sau khi Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào tháng 6/1950, Liên hợp quốc đã lên án cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên và quyết định huy động lực lượng quân sự tham chiến. Sau chiến tranh, Liên hợp quốc cũng tiếp tục viện trợ vật tư và lương thực để giúp Hàn Quốc tái thiết.
Nỗ lực gia nhập Liên hợp quốc của Hàn Quốc
Từ năm 1949, Hàn Quốc đã nhiều lần trình đơn xin gia nhập Liên hợp quốc nhưng đều không thành công do Liên Xô là một trong 5 nước ủy viên thường trực, đã liên tục sử dụng quyền phủ quyết. Bắc Triều Tiên cũng từng nộp đơn nhưng thất bại do bị đánh giá là không thực sự có ý tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và không nhận được sự ủng hộ nào ngoài Liên Xô. Sau đó, Hàn Quốc thông qua Tuyên bố chính sách ngoại giao thống nhất hòa bình ngày 23/6/1973, quyết định chấp nhận việc cả hai miền Nam-Bắc cùng gia nhập Liên hợp quốc. Tuy nhiên, phía Bắc Triều Tiên giữ lập trường chỉ tồn tại một quốc gia duy nhất trên bán đảo Hàn Quốc và phản đối việc hai miền cùng gia nhập.
Hai miền Nam-Bắc cùng đồng thời gia nhập Liên hợp quốc
Cuối những năm 1980, nhờ tích cực theo đuổi chính sách ngoại giao phương Bắc, Hàn Quốc bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và đẩy nhanh nỗ lực gia nhập Liên hợp quốc. Trước tình hình đó, Bắc Triều Tiên cũng thay đổi chiến lược. Đến năm 1991, cả Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên chính thức trở thành thành viên Liên hợp quốc. Đây là một sự kiện mang tính biểu tượng, đánh dấu việc cộng đồng quốc tế công nhận hai miền như hai quốc gia riêng biệt, đồng thời đưa vấn đề bán đảo Hàn Quốc trở thành một vấn đề mang tính quốc tế.
Quốc kỳ Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên tung bay song song trước trụ sở chính Liên hợp quốc tại New York
ⓒ National Archives of Korea
Bài phát biểu của cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo tại Liên hợp quốc nhân dịp hai miền Nam-Bắc cùng gia nhập
ⓒ KBS
Hàn Quốc từng bước khẳng định vị thế tại Liên hợp quốc
Sau khi gia nhập Liên hợp quốc, Hàn Quốc đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao như tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình và đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Năm 2006, ông Ban Ki-moon được bầu làm Tổng thư ký Liên hợp quốc, nâng cao vị thế ngoại giao của Hàn Quốc. Gần đây, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) cũng đã có vinh dự được phát biểu tại Liên hợp quốc và gửi thông điệp đến giới trẻ trên toàn thế giới, cho thấy tầm ảnh hưởng văn hóa của Hàn Quốc ngày càng lớn. Từ một quốc gia từng nhận viện trợ của Liên hợp quốc, Hàn Quốc nay đã trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc đầu tiên xuất thân từ Hàn Quốc, Ban Ki-moon (trái),
cùng với nguyên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan
ⓒ KBS
Nhóm nhạc BTS phát biểu tại Liên hợp quốc
ⓒ KBS
Hàn Quốc lần đầu tiên tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc năm 1993
ⓒ National Archives of Korea