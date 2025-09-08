Jungkook (BTS) tiếp tục lập loạt kỷ lục toàn cầu với album solo đầu tay “Golden”

ⓒ Big Hit Music





Album solo đầu tay “Golden” (11/2023) của Jungkook, thành viên nhóm nhạc nam toàn cầu Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), gần đây vừa ghi dấu cột mốc mới khi duy trì 500 ngày liên tiếp trên bảng xếp hạng “Album khu vực châu Âu” của nền tảng nghe nhạc toàn cầu Apple Music, chỉ bốn tháng sau khi vượt mốc 400 ngày vào tháng 4 vừa qua.





Trước đó, vào tháng 7, album này đã góp mặt 600 ngày liên tiếp trên bảng xếp hạng “Album toàn cầu” của Apple Music, ghi dấu kỷ lục thời gian lâu nhất và cũng là đầu tiên đối với nghệ sĩ solo K-pop. “Golden” đồng thời cũng giữ thành tích tương tự trên bảng xếp hạng “Pop Album” của Apple Music tại Mỹ.





Trên nền tảng iTunes, “Golden” cũng chứng minh sức hút bền bỉ trên bảng xếp hạng Album toàn cầu và Album khu vực châu Âu lần lượt với 400 ngày và 200 ngày liên tiếp xuất hiện. Ngay sau khi ra mắt, “Golden” đã nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 tại bảng xếp hạng album của iTunes ở 106 quốc gia.





Trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới Spotify, “Golden” đã ghi tên mình vào bảng xếp hạng “Top album toàn cầu của tuần” suốt 95 tuần liên tiếp, kỷ lục đầu tiên và dài nhất đối với một nghệ sĩ solo châu Á. Gần đây, album này đã trở thành album của nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên vượt mốc 6 tỷ lượt phát trực tuyến.





Về doanh số, chỉ với một “Golden”, Jungkook cũng ghi nhận thành tựu vượt trội khi đạt tổng cộng 9,2 triệu bản quy đổi (album-equivalent unit (EAS), bao gồm album vật lý, lượt nghe và lượt tải trực tuyến) bán ra, trở thành nghệ sĩ solo K-pop bán chạy nhất mọi thời đại.





Album này còn trụ vững 25 tuần liên tiếp trong bảng xếp hạng chính “Billboard 200” của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ), góp mặt suốt 8 tuần trong “Top 100” của bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh (Official Charts).