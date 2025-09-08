BEWAVE tái cơ cấu đội hình thành nhóm nhạc ba thành viên sau hơn một năm ra mắt

ⓒ GOLD DUST Entertainment





Công ty giải trí GoldDust Entertainment ngày 4/9 thông qua tài khoản chính thức đã thông báo nhóm nhạc nữ BEWAVE sẽ tái cơ cấu đội hình thành nhóm ba thành viên sau một năm rưỡi ra mắt.





GoldDust cho biết sau quá trình trao đổi kỹ lưỡng với các thành viên BEWAVE, công ty đã đưa ra quyết định về định hướng hoạt động trong thời gian tới của nhóm. BEWAVE sẽ khép lại hoạt động quảng bá với đội hình 6 người vào ngày 31/10 và tiếp tục hoạt động với ba thành viên Jiun, Yunseul và Lena. Ba thành viên còn lại gồm Zena, Ain và Gowoon sẽ gặp lại người hâm mộ với tư cách một nhóm nhạc mới.





GoldDust nhấn mạnh sẽ tôn trọng ước mơ và lựa chọn của từng thành viên, đồng thời hỗ trợ hết mình để họ có thể toả sáng trên con đường riêng. Công ty cũng kêu gọi cộng đồng người hâm mộ LU (tên fandom của BEWAVE) tiếp tục dành sự quan tâm và cổ vũ cho các nghệ sĩ trong giai đoạn khởi đầu mới.





BEWAVE là nhóm nhạc đa quốc tịch gồm 5 thành viên người Hàn Quốc và một thành viên người Nhật Bản (Lena). Nhóm chính thức ra mắt vào tháng 4/2024 với album mini đầu tay mang tên “BE;WAVE”. Tên gọi BEWAVE được viết tắt từ “BLUE WAVE”, mang ý nghĩa về sự kết hợp hài hòa nhưng đầy sức hút của sáu thành viên với những màu sắc riêng biệt, cùng nhau tạo nên một “làn sóng xanh” đôi khi mạnh mẽ, đôi khi lại nhẹ nhàng đầy sức hút.