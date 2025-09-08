Ailee trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên biểu diễn tại Nam Phi

ⓒ YONHAP News





Ca sĩ Ailee ngày 6/9 (giờ địa phương) đã trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên biểu diễn tại Nam Phi khi xuất hiện với tư cách ca sĩ khách mời tại sự kiện giao lưu văn hóa đặc biệt giữa hai nước “Ubuntu with K-Culture” diễn ra vào buổi chiều cùng ngày tại thủ đô Pretoria.





Nữ ca sĩ lần lượt thể hiện các ca khúc “보여줄게” (Em sẽ cho anh thấy), “첫눈처럼 너에게 가겠다” (Em sẽ đến bên anh như tuyết đầu mùa) và nhiều bản hit khác, làm bùng nổ bầu không khí và khiến hơn 8.000 khán giả có mặt tại khán đài cuồng nhiệt hòa theo.





Ra mắt năm 2012, Ailee chia sẻ rằng quãng đường để có thể đứng trên sân khấu này đã mất 14 năm, nhưng điều quan trọng nhất là khoảnh khắc hiện tại, khi cô được cùng khán giả Nam Phi hòa mình vào âm nhạc. Nữ ca sĩ bày tỏ sự bất ngờ trước sức nóng của làn song văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) tại quốc gia này và khẳng định sẽ truyền tải nguyên vẹn sự nhiệt thành và tình cảm của người hâm mộ Nam Phi đến khán giả Hàn Quốc. Ailee cũng hứa sẽ mở đường để các nghệ sĩ trẻ khác có cơ hội trực tiếp biểu diễn tại đây, khiến hội trường vang lên tiếng reo hò nồng nhiệt.





Trước phần trình diễn của Ailee, đoàn biểu diễn võ thuật K-Tigers đã mang đến tiết mục kết hợp giữa Taekwondo và K-pop, trong đó nổi bật là màn vũ đạo theo nhạc phim của bộ phim hoạt hình trên nền tảng Netflix “KPop Demon Hunters” (Thợ săn quỷ Kpop). Khán giả cũng đồng loạt hưởng ứng, cùng hòa giọng tạo nên màn “fanchant” đầy sôi động.





Phía Nam Phi có sự tham gia của Ndlovu Youth Choir, dàn hợp xướng thanh thiếu niên từng gây tiếng vang toàn cầu sau khi xuất hiện tại chương trình “America’s Got Talent” (Tìm kiếm tài năng Mỹ, AGT) của đài NBC (Mỹ). Nhóm đã nhận được những tràng pháo tay vang dội khi trình bày ca khúc “Dynamite” của nhóm nhạc nam toàn cầu Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) bằng tiếng Zulu.





Bên cạnh đó, màn trình diễn thời trang với đội ngũ người mẫu từ cả hai quốc gia trong trang phục cưới truyền thống và lễ phục Banga của Hàn Quốc, cùng những bộ trang phục truyền thống Hanbok được thiết kế đặc biệt từ chất liệu vải truyền thống của Nam Phi cũng thu hút sự chú ý.





Sự kiện lần này do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nam Phi và Trung tâm văn hóa Hàn Quốc phối hợp với Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức nhằm chúc mừng Nam Phi, quốc gia châu Phi đầu tiên sẽ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) vào tháng 11 tới, sau khi Hàn Quốc từng là nước châu Á đầu tiên tổ chức thành công sự kiện này vào năm 2010.