Twice kỷ niệm 10 năm ra mắt với loạt thành tích âm nhạc trên thị trường quốc tế

Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 26/8 (giờ địa phương) đã thông báo trên trang web chính thức về việc nhóm nhạc Twice vừa đạt thành tích cao nhất trong sự nghiệp trên bảng xếp hạng “Hot 100” công bố ngày 30/8. Cụ thể, ca khúc “Strategy” giữ vị trí thứ 57, trong khi “Takedown” (do ba thành viên Jeongyeon, Jihyo và Chaeyoung thể hiện) vươn lên vị trí thứ 53.





Hai ca khúc này đã có màn “lội ngược dòng” ấn tượng trong suốt 5 tuần liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng “Hot 100”, đồng thời phá vỡ kỷ lục cao nhất từ trước đến nay của Twice, qua đó một lần nữa khẳng định vị thế của nhóm trong hàng ngũ các nhóm nhạc nữ hàng đầu toàn cầu.





Ngoài “Hot 100” của Billboard, Twice còn lập kỷ lục mới trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn toàn cầu. Ngày 24/8, “Strategy” và “Takedown” lần lượt đứng ở vị trí 68 và 51 trên bảng xếp hạng Top 100 hàng ngày của Apple Music tại Mỹ, đồng thời đạt hạng 42 và 35 trên ở Top 100 toàn cầu. Cùng ngày, trên bảng xếp hạng Spotify tại Mỹ, “Strategy” đứng thứ 29 còn “Takedown” đứng thứ 20. Trong khi đó, tại bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Anh (UK Official Singles Chart) công bố ngày 22/8 , hai ca khúc đã lot vào top 100, lần lượt giữ vị trí 35 và 31.





Các cô gái nhà JYP Entertainment cũng tiếp tục duy trì đà bùng nổ toàn cầu khi phát hành album tiếng Nhật thứ 6 “ENEMY” vào ngày 27/8 vừa qua. Twice mới đây còn chiến thắng hạng mục “Nhóm nhạc toàn cầu có tầm ảnh hưởng lớn nhất của năm” tại Lễ trao giải âm nhạc quốc tế TMElive (TMElive International Music Awards, TIMA) ở Ma Cao. Các thành viên của Twice bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng sự ủng hộ và đồng hành không ngừng nghỉ của fan hâm mộ đã góp phần mang đến giải thưởng này cho nhóm.