Nana ra mắt solo đánh dấu 16 năm hoạt động và mừng sinh nhật

Công ty quản lý Sublime ngày 9/9 thông báo ca sĩ kiêm diễn viên Nana sẽ chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ solo sau 16 năm hoạt động, với album mang tên “Seventh Heaven 16” được phát hành vào 6 giờ chiều ngày 14/9.





Nana ra mắt với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ After School vào năm 2009, và nổi tiếng hơn nhờ hoạt động cùng nhóm nhỏ unit Orange Caramel của After School. Năm 2016, cô thử sức với diễn xuất trong bộ phim truyền hình “Người vợ tốt” (The Good Wife), sau đó tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình, qua đó khẳng định năng lực diễn xuất trong vai trò diễn viên.





Sau 16 năm, Nana giờ đây thử sức với vai trò mới là một ca sĩ solo, mở ra bước tiến mới trên con đường hoạt động nghệ thuật đa năng. Album solo đầu tay “Seventh Heaven 16” mang ý nghĩa “Thiên đường thứ bảy” - đỉnh cao của hạnh phúc, khắc họa hành trình 16 năm của Nana qua âm nhạc.





Ngoài ra, nữ nghệ sĩ ngày 8/9 cũng đã công bố poster album “Seventh Heaven 16” trên các tài khoản mạng xã hội chính thức. Trong poster, Nana gây ấn tượng với trang phục lộng lẫy gợi liên tưởng đến vũ công ballet cùng mái tóc buộc đuôi ngựa dài, kết hợp cùng dàn cảnh (mise en scène) độc đáo sử dụng nghệ thuật chụp ảnh “silhouette” (nhiếp cảnh cắt bóng), làm toát lên vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa sang trọng bằng thần thái đặc trưng của Nana với vai trò ca sĩ solo.





Đặc biệt, ngày phát hành album 14/9 là ngày sinh nhật của nữ nghệ sĩ. Nana cho biết album lần này là món quà đặc biệt kỷ niệm 16 năm sự nghiệp và sinh nhật của bản thân, đồng thời gửi tặng người hâm mộ đã đồng hành cùng cô suốt hành trình dài.