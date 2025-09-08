Nhóm nhạc nam Ateez xác nhận tour diễn châu Á và Australia vào năm 2026

ⓒ KQ Entertainment

Công ty quản lý KQ Entertaiment ngày 8/9 đã công bố lịch trình cho tour diễn thế giới “In Your Fantasy” tại châu Á và Australia năm 2026 của nhóm nhạc nam Ateez trên các trang mạng xã hội chính thức của nhóm.





Theo đó, Ateez sẽ gặp gỡ người hâm mộ tại Đài Bắc (Đài Loan), Jakarta (Indonesia) và Singapore lần lượt trong các ngày 24/1, 31/1 và 22/2 năm tới. Sau đó là các đêm diễn tại Melbourne và Sydney (Australia) trong ngày 3/3 và 6/3/2026. Cuối cùng là các đêm diễn tại Manila (Philippines) ngày 14/3, tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 22/3, tại Ma Cao (Trung Quốc) ngày 28/3 và tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 4/4/2026.





Với chuyến lưu diễn “In Your Fantasy”, đây sẽ là lần đầu tiên Ateez tổ chức tour diễn kể từ khi ra mắt tại các thành phố là Jakarta, Kuala Lumpur và Ma Cao. Hiện tại thông tin về các buổi diễn đang nhận được sự chú ý và mong đợi từ những người hâm mộ tại địa phương.





Trong khi đó, đây sẽ là lần trở lại của nhóm với các đêm diễn tại Australia sau khoảng thời gian gần 7 năm, kể từ chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của nhóm ở Melbourne và Sydney chỉ khoảng 4 tháng sau khi ra mắt vào năm 2019.