Le Sserafim trở thành nhóm nữ K-pop đầu tiên xuất hiện trên “America’s Got Talent”

ⓒ SOURCE MUSIC

Nhóm nhạc nữ Le Sserafim tiếp tục lập thêm dấu mốc mới khi xuất hiện trên chương trình giải trí đình đám “America’s Got Talent” của đài truyền hình NBC (Mỹ) vào ngày 11/9 (giờ Hàn Quốc). Đây là lần đầu tiên một nhóm nhạc nữ K-pop, đồng thời là nhóm nhạc Hàn Quốc thứ 2 sau Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), xuất hiện trên chương trình này.





“America’s Got Talent” là chương trình thử giọng có sức hút toàn cầu, nơi các thí sinh với nhiều tài năng khác nhau tham gia tranh tài. Chương trình đã bước sang mùa thứ 20 và được xem là tượng đài trong các chương trình giải trí của Mỹ. Việc Le Sserafim nhận được lời mời xuất hiện trong chương trình phần lớn nhờ vào sự quan tâm tích cực dành cho các buổi diễn của nhóm.





Trước đó, 5 thành viên đã mang đến những màn trình diễn đầy nhiệt huyết tại Giải thưởng Video âm nhạc MTV 2024 (MTV Video Music Awards), chương trình buổi sáng tiêu biểu “The Today Show” của đài NBC. Ngoài ra, nhóm còn “thắp sáng” tòa nhà Empire State của New York (Mỹ) bằng màu sắc chính thức của nhóm, qua đó tạo dấu ấn mạnh mẽ. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhóm đã xây dựng được fandom vững chắc tại Mỹ và mang về thành công trong hành trình nâng cao độ nhận diện từ công chúng.





Le Sserafim còn ghi dấu với nhiều thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng, như việc là nhóm nhạc nữ K-pop thế hệ 4 duy nhất có tới 4 album liên tiếp lọt top 10 của bảng xếp hạng “Billboard 200” của trang âm nhạc uy tín Billboard xứ sở cờ hoa. Thêm vào đó, công ty khảo sát dữ liệu ngành công nghiệp giải trí Luminate nước này còn công bố album mini thứ 5 “HOT” của Le Sserafim đã xếp hạng 9 trong bảng xếp hạng “Top 10 album CD hàng đầu tại Mỹ” trong báo cáo âm nhạc nửa đầu năm 2025, nhóm nữ K-pop duy nhất xuất hiện trong danh sách này.





Chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của nhóm đang diễn ra vô cùng thành công khi cháy vé toàn bộ. Tờ báo amNew York còn không tiếc lời ca ngợi Le Sserafim như thể được sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu. Tiếp theo, nhóm sẽ chinh phục khán giả tại các thành phố khác của Mỹ thông qua các đêm diễn trong tháng 9 và tái xuất vào tháng 10 tới với ca khúc mới.